'लालू ने पहले चारा खाया, अलकतरा पिया, अब बेटा कह रहा पहाड़ खड़ा कर देंगे', सम्राट चौधरी ने RJD पर कसा तंज

संवाद सूत्र, सिकंदरा (जमुई)। आज पूरा बिहार बदल रहा है। जिस बिहार में सड़कें, बिजली और पानी नहीं था, वहां चारों ओर विकास की नई नींव खींची गई है। उक्त बातें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कही। वे शुक्रवार को सिकंदरा के श्रीकृष्ण विद्यालय के खेल मैदान में एनडीए प्रत्याशी प्रफुल्ल मांझी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लालू के शासनकाल की चर्चा करते हुए कहा कि लालू ने कहा था कि हेमा मालिनी के गाल की तरह सड़क बनाएंगे। गड्ढा में सड़क था, या सड़क में गड्ढा, पता नहीं चलता था।

उन्होंने कहा कि लालू यादव के राज को आपने देखा है, उनका बेटवा कहता है कि 20 महीना दे दीजिए, पहाड़ खड़ा कर देंगे। 15 साल दिया, कुछ नहीं किया और अब 20 महीना में सब कुछ करने को तैयार है। पहले चारा खाया, फिर अलकतरा पीया, फिर जमीन के बदले नौकरी दी।