    'लालू ने पहले चारा खाया, अलकतरा पिया, अब बेटा कह रहा पहाड़ खड़ा कर देंगे', सम्राट चौधरी ने RJD पर कसा तंज

    By Vidhu Shekhar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:01 AM (IST)

    बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राजद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लालू यादव के कार्यकाल के घोटालों का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले लालू ने चारा खाया, अलकतरा पिया, और अब उनका बेटा पहाड़ खड़ा करने की बात कर रहा है। उन्होंने राजद को बिहार के विकास में बाधक बताया और भ्रष्टाचार के आरोपों से घेरा।

    15 साल दिया, कुछ नहीं किया, अब 20 माह में विपक्ष सब करने को तैयार: सम्राट चौधरी। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, सिकंदरा (जमुई)। आज पूरा बिहार बदल रहा है। जिस बिहार में सड़कें, बिजली और पानी नहीं था, वहां चारों ओर विकास की नई नींव खींची गई है। उक्त बातें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कही।

    वे शुक्रवार को सिकंदरा के श्रीकृष्ण विद्यालय के खेल मैदान में एनडीए प्रत्याशी प्रफुल्ल मांझी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लालू के शासनकाल की चर्चा करते हुए कहा कि लालू ने कहा था कि हेमा मालिनी के गाल की तरह सड़क बनाएंगे। गड्ढा में सड़क था, या सड़क में गड्ढा, पता नहीं चलता था।

    उन्होंने कहा कि लालू यादव के राज को आपने देखा है, उनका बेटवा कहता है कि 20 महीना दे दीजिए, पहाड़ खड़ा कर देंगे। 15 साल दिया, कुछ नहीं किया और अब 20 महीना में सब कुछ करने को तैयार है। पहले चारा खाया, फिर अलकतरा पीया, फिर जमीन के बदले नौकरी दी।

    ऐसे बहुरूपिया से सावधान रहने की जरूरत है। आरपीआइ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने सभा में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार एक बार फिर बिहार में बनेगी।

    अठावले ने कहा कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं, जिनसे बिहार के आम लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है।

    उन्होंने कांग्रेस शासन की चर्चा कर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन कांग्रेसियों ने गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को ही हटा दिया है।

    अठावले ने राज्य के आंबेडकर अनुयायियों, अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, पिछड़ा समेत सभी वर्गों से आह्वान किया कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को सशक्त बनाने के साथ राज्य की प्रगति और समृद्धि के लिए एकजुट होकर एनडीए प्रत्याशियों को अपना समर्थन दें। सभा को जनक राम के अलावा कई एनडीए नेताओं ने भी संबोधित किया।

