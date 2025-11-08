Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'हरियाणा की तरह बिहार में भी वोट चोरी की साजिश', राहुल बोले- 'हजारों कांग्रेसी और महागठबंधन के वोटरों के नाम कटे'

    By Jitendra Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:48 AM (IST)

    राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हजारों कांग्रेसी और महागठबंधन के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और चुनाव आयोग से जांच की मांग की। इस घटना से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राहुल गांधी ने भागलपुर रैली में वोट चोरी का मुद्दा दोहराया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया।

    उन्होंने भागलपुर से अजीत शर्मा, कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा व सुल्तानगंज से ललन कुमार से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखे हमले किए।

    सभा में उमड़ी भीड़ से उत्साहित राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा चुनाव में लोकतंत्र की खुली लूट हुई। राहुल गांधी ने युवाओं से अपील की बीजेपी के लोग बूथ पर वोट चोरी की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति से तीन-चार बार वोट डलवाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आप बूथ पर डटे रहिए, लोकतंत्र की रक्षा कीजिए और सच्चाई के पक्ष में वोट दीजिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा, गुरुवार को हमने हरियाणा में वोट चोरी का प्रजेंटेशन दिया, जिसमें 25 लाख से अधिक फर्जी वोटर पाए गए। चुनाव आयोग की सूची में आठ में से एक वोट फर्जी था।

    ब्राजील की महिला का फोटो 22 बार लगाया गया, एक बूथ पर एक महिला का नाम 200 बार दर्ज था। राहुल गांधी ने कहा ऐसे लोगों के घरों पर जब जांच कराई गई, तो पता चला कि ऐसे वोटर मौजूद ही नहीं थे।

    उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। अब उनकी यही योजना बिहार में भी है, लेकिन इस बार बिहार के युवा और जेनरेशन जी उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे।

    उन्होंने दावा किया कि बिहार में हजारों कांग्रेसी व महागठबंधन के वोटरों के नाम काटे गए हैं और नए फर्जी नाम जोड़े गए हैं। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद बिहार में भी वोट चोरी करेंगे।

    राहुल गांधी ने कहा कि पहले हमारे पास सबूत नहीं थे, इसलिए हम चुप रहते थे, लेकिन अब हमारे पास “ब्लैक एंड व्हाइट सबूत” हैं कि किस तरह चुनाव चोरी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार चोरी के जरिए बनी है। अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।

    राहुल ने कहा कि “देश की जमीन, एयरपोर्ट, अस्पताल, विश्वविद्यालय और कालेज निजी हाथों में बेचे जा रहे हैं। मुंबई की धारावी की करोड़ों की जमीन अंबानी को दी गई, मुंबई और लखनऊ के एयरपोर्ट अडानी को सौंप दिए गए।

    बिहार के नाम पर जो रेल, सड़क और विकास के विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, उसका पैसा बड़ी कंपनियों की जेब में जा रहा है। संविधान की प्रति लहराते हुए कहा कि यह आंबेडकर, महात्मा गांधी आदि का संविधान हैं। जिसमें हिंदुस्तान की जनता की आवाज है।

    इस आवाज को कुचलकर अडानी एवं अंबानी को मदद कर रहा है। कहा कि प्रधानमंत्री बिहार में भाषण देते हैं कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है। लेकिन पीएम एवं सीएम ने बिहार में अडानी को एक रुपये प्रति एकड़ जमीन देते हैं।

    उन्होंने कहा कि बिहार के बुनकर, मखाना किसान और मजदूर कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन उन्हें न बैंक से कर्ज मिलता है और न ही सरकारी सहयोग। वहीं अडानी-अंबानी को अरबों का ऋण दिया जाता है और बाद में माफ कर दिया जाता है।

    बिहार के मजदूर देश के हर कोने में जाकर पुल और सड़क बनाते हैं, लेकिन उनके तन पर अब भी फटे कपड़े हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं मोबाइल का डाटा सस्ता कर दिया। लेकिन क्या इससे बिहार के युवाओं को रोजगार मिला। इंस्ट्राग्राम, फेसबुक, रिल्स आदि 21 वीं सदी का नशा है। फेसबुक व इंस्टाग्राम पर रील व देखने बनाने से बिहार का पैसा बड़ी कंपनियों के जेब में जाता है।

    राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने जीएसटी के माध्यम से किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों को खत्म करने की साजिश की है। उन्होंने कहा कि अमित शाह का बेटा जो खुद क्रिकेट नहीं खेलता, वह क्रिकेट संस्थानों पर कब्जा जमाए बैठा है, जबकि असली खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल रहा।

    राहुल ने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट, छोटे उद्योग और बुनकरों को रोजगार देने वाली योजनाएं चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि बिहार के युवा फैक्ट्री के मालिक बनें, न कि मजदूर बनकर दूसरे राज्यों में पलायन करें। बिहार के युवाओं को स्वाबलंबी बनने के लिए बैंक के दरवाजे खोले जायेंगे।

    उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के पुराने गौरव को पुनर्जीवित करने का संकल्प दोहराया। कहा कि बिहार में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त किया जाएगा ताकि लोगों को इलाज के लिए दिल्ली एम्स न जाना पड़े। हमारी सरकार बनी तो शिक्षा व रोजगार के लिए होगी। मंच संचालन जिलाध्यक्ष परवेज जमाल ने किया।