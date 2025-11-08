Bihar Election: पहले चरण का लेखा-जोखा, 27 विधानसभा सीट पर 10 और 13 पर 12 प्रतिशत से ज्यादा हुआ मतदान

जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकार्ड 64.68 प्रतिशत मतदान हुआ है, जो 2020 के चुनाव से साढ़े आठ प्रतिशत से अधिक है। 18 जिलों की 121 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ। इसमें वैशाली, सहरसा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुंगेर व लखीसराय जिलों में मतदान में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। जिलावार मतदान प्रतिशत में सबसे अधिक मुंगेर में 12.38 प्रतिशत तथा समस्तीपुर में 12.26 प्रतिशत ग्राफ बढ़ा है। छह से सात प्रतिशत मतदान वृद्धि वाले जिलों में नालंदा, सिवान, पटना, भोजपुर, बक्सर व दरभंगा, सात से आठ प्रतिशत में शेखपुरा व मधेपुरा, आठ से नौ में सारण तथा नौ से 10 प्रतिशत में गोपालगंज, बेगूसराय व खगड़िया शामिल हैं।

विधानसभावार में सबसे अधिक 15.69 प्रतिशत मतदान प्रतिशत समस्तीपुर की कल्याणपुर सीट पर बढ़ा है। पटना की चार सहित नौ सीटों पर मतदान का प्रतिशत पांच से कम बढ़ा है। 28 सीटों पर पांच से साढ़े सात प्रतिशत, 43 पर साढ़े सात से 10 प्रतिशत, 27 पर 10 से 12 प्रतिशत तथा 13 सीटों पर 12 से 15 प्रतिशत तक मतदान बढ़ा है।