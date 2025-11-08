Bihar Election: पहले चरण का लेखा-जोखा, 27 विधानसभा सीट पर 10 और 13 पर 12 प्रतिशत से ज्यादा हुआ मतदान
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 27 सीटों पर मतदान हुआ। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, 10 सीटों पर 10% और 13 सीटों पर 12% से अधिक मतदान हुआ। चुनाव आयोग इन आंकड़ों का विश्लेषण कर आगे की कार्रवाई करेगा। यह मतदान प्रतिशत मतदाताओं की भागीदारी को दर्शाता है।
जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकार्ड 64.68 प्रतिशत मतदान हुआ है, जो 2020 के चुनाव से साढ़े आठ प्रतिशत से अधिक है। 18 जिलों की 121 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ।
इसमें वैशाली, सहरसा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुंगेर व लखीसराय जिलों में मतदान में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। जिलावार मतदान प्रतिशत में सबसे अधिक मुंगेर में 12.38 प्रतिशत तथा समस्तीपुर में 12.26 प्रतिशत ग्राफ बढ़ा है।
छह से सात प्रतिशत मतदान वृद्धि वाले जिलों में नालंदा, सिवान, पटना, भोजपुर, बक्सर व दरभंगा, सात से आठ प्रतिशत में शेखपुरा व मधेपुरा, आठ से नौ में सारण तथा नौ से 10 प्रतिशत में गोपालगंज, बेगूसराय व खगड़िया शामिल हैं।
विधानसभावार में सबसे अधिक 15.69 प्रतिशत मतदान प्रतिशत समस्तीपुर की कल्याणपुर सीट पर बढ़ा है। पटना की चार सहित नौ सीटों पर मतदान का प्रतिशत पांच से कम बढ़ा है। 28 सीटों पर पांच से साढ़े सात प्रतिशत, 43 पर साढ़े सात से 10 प्रतिशत, 27 पर 10 से 12 प्रतिशत तथा 13 सीटों पर 12 से 15 प्रतिशत तक मतदान बढ़ा है।
विधानसभावार मतदान प्रतिशत में वृद्धि
पांच प्रतिशत से कम: अलीनगर, दरभंगा, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, बड़हरा, आरा व अगिआंव (सु.)।
पांच से साढ़े सात प्रतिशत तक: बिहारीगंज, मधेपुरा, कुशेश्वरस्थान (सु.), गौड़ाबौराम, बेनीपुर, हायाघाट, मुजफ्फरपुर, सिवान, जीरादेई, दरौली (सु.), दरौंदा, बड़हरिया, गोरेयाकोठी, एकमा, गरखा (सु.), परबत्ता, शेखपुरा, बिहारशरीफ, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, फतुहा, दानापुर, मनेर, जगदीशपुर, ब्रह्मपुर, डुमरांव व राजपुर (सु.)।
साढ़े सात से 10 प्रतिशत तक: आलमनगर, सिंघेश्वर (सु.), सहरसा, दरभंगा ग्रामीण, बहादुरपुर, जाले, कांटी, बरौली, गोपालगंज, भोरे (सु.), रघुनाथपुर, महाराजगंज, मांझी, तरैया, मढ़ौरा, छपरा, अमनौर, परसा, सोनपुर, हाजीपुर, वैशाली, महुआ, राजापाकर (सु.), राघोपुर, उजियारपुर, मोरवा, चेरिया बरियारपुर, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बखरी (सु.), अलौली (सु.), बेलदौर, बरबीघा, अस्थावां, राजगीर (सु.), हरनौत, पटना साहिब, फुलवारी (सु.), पालीगंज, संदेश, तरारी, शाहपुर व बक्सर।
10 से 12 प्रतिशत तक: सिमरी बख्तियारपुर, महिषी, केवटी, गायघाट, औराई, बोचहां (सु.), कुढ़नी, साहेबगंज, बैकुंठपुर, कुचायकोट, हथुआ, बनियापुर, लालगंज, पांतेपुर (सु.), बिभूतिपुर, हसनपुर, तेघड़ा, बछवाड़ा, बेगूसराय, खगड़िया, तारापुर, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, मोकामा, बाढ़, मसौढ़ी (सु.), बिक्रम।
12 से 15 प्रतिशत तक: सोनबरसा (सु.),मीनापुर, सकरा (सु.), बरूराज, पारू, महनार, वारिसनगर, समस्तीपुर, सरायरंजन, मोहिउद्दीननगर, रोसड़ा, मुंगेर, जमालपुर।
15 प्रतिशत से अधिक: कल्याणपुर (सु.)।
