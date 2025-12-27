Language
    Bettiah Raj Land: बेतिया राज की भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज, बसे लोगों से वैध डॉक्यूमेंट तलब

    By Shesh Nath Tiwari Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 04:31 PM (IST)

    सिकटा में बेतिया राज की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए अंचल प्रशासन ने 300 लोगों को नोटिस भेजा है। सुनवाई शुरू हो गई है, जिसमें अतिक्रमणकारी अपने पूर्व ...और पढ़ें

    बेतिया राज जमीन से हटेगा अतिक्रमण। (जागरण)

    संवाद सूत्र, सिकटा। बेतिया राज की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर अंचल प्रशासन ने करीब 300 लोगों को नोटिस भेजने के बाद सुनवाई भी आरम्भ किया है।

    अंचल कार्यालय में उक्त जमीन से संबंधित वैध कागजात को दिखाने के लिए अतिक्रमणकियों को बुलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सिकटा बाजार के रमेश प्रसाद, मनू प्रसाद व अमर कुमार आदि अपने कागजातों को लेकर पहुंचे।

    ये लोग पूर्वज के नाम बेतिया राज कार्यालय द्वारा पट्टा दिखाए। जिसे देखने के बाद अंचलाधिकारी प्रिया आर्याणी ने इस कागजातों की जांच कराने का समय देकर सुनवाई की तिथि आगे बढ़ा दिया।

    अब इसकी सुनवाई 29 दिसम्बर के बाद होगी। सीओ ने बताया कि सिकटा बाजार में खाता 13 व खेसरा 719 की जमीन बेतिया राज की है।

    जिस पर दर्जनों लोगों ने अतिक्रमण कर घर व दुकानें बना लिया है। जिसे लेकर बेतिया राज के तरफ से अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध नोटिस जारी कर स्वंय से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है।

    इसमें कुछ लोग बेतिया राज के द्वारा निर्गत बंदोबस्त पट्टा मिलने की बात बता रहें है। वह कागजात सहित या फिर फर्जी, इसकी जांच कराई जा रही है।

