Bettiah Raj Land: बेतिया राज की जमीन से हटेगा अवैध कब्जा, प्रशासन ने जारी किया नोटिस
पश्चिम चंपारण के भितहा में बेतिया राज की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अंचल प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सैकड़ों एकड़ जमीन को खाली करान ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, भितहा। बेतिया राज की जमीन को खाली कराने के लिए अंचल प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बेतिया राज की सैकड़ों एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अंचल प्रशासन द्वारा चिन्हित जमीन को खाली कराया जाएगा। अतिक्रमण किए हुए लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है।
अंचलाधिकारी मनोरंजन शुक्ला बताया कि अंचल के हथुअहवा पंचायत अंतर्गत जमुनिया गांव में 80 से ज्यादा घर हैं, वहीं भुइधरवा में 115 से अधिक घर बेतिया राज के जमीन में बसे हैं। मच्छहा पंचायत एवं डीही पकड़ी तथा खैरवा पंचायत में बेतिया राज के जमीन पर सैकड़ों की संख्या में लोग घर बनाए हुए हैं।
कुल 350 घर को बेतिया राज के जमीन से हटाया जाएगा। अतिक्रमण वाले जगह का स्थल निरीक्षण भी किया जा चुका है। सभी से कागजात की मांग की गई है। जिनके पास कोई कागजात नहीं है सभी को जल्द से जल्द खाली करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने बताया कि बेतिया राज की जमीन पर अवैध चल रहे जमाबंदी को रद करने की प्रक्रिया चल रही है। हर हाल में बेतिया राज की जमीन को खाली कराया जाएगा। जिसके लिए अंचल से सभी प्रतिवेदन जिला को भेजा जा रहा है। जो लोग भी उक्त जमीन को अतिक्रमण किए हुए हैं उसको नियमानुसार खाली कराया जाएगा। जिसकी प्रक्रिया की जा रही है।
उन्होंने बताया कि अतिक्रमण किए हुए सभी लोगों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की जा रही है।
बताते चलें कि गंडक पार में बेतिया राज की जमीन सैकड़ों एकड़ बताया जा रहा है। जिस पर बहुत वर्षों से लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। उक्त जमीन को खाली कराना प्रशासन के लिए चुनौती साबित होगा, क्योंकि उक्त जमीन पर सैकड़ों की संख्या में लोग आशियाना बना कर रह रहे हैं।
