योगी आदित्यनाथ की फोटो से छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा, बिहार पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई
लालगंज में योगी आदित्यनाथ की फोटो से छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भाजपा बूथ अध्यक्ष की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में युवक को जेल भेज दिया है। एसडीपीओ ने लोगों से सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट से बचने की अपील की है।
संवाद सूत्र, लालगंज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो से छेड़छाड़ कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने एवं आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में करतहा थाना की पुलिस ने लालगंज से एक युवक को गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद उसे जेल भेजा गया।
मिली जानकारी के मुताबिक, करतहां थाना क्षेत्र के धनुषी निवासी बीजेपी बूथ अध्यक्ष रामकुमार सिंह ने करतहा थाना पर रविवार की रात आवेदन किया था।
इसमें उन्होंने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर लालगंज थाना क्षेत्र के चाकसाले वार्ड नंबर 24 निवासी एक युवक के द्वारा योगी आदित्यनाथ के तस्वीर के साथ छेड़छाड़ किया गया है। यही नहीं, उनकी तस्वीर पर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिससे धार्मिक उन्माद फैलने की खतरा उत्पन्न हो गया है।
जिसके बाद दिए गए आवेदन के आलोक में करतहां थाना अध्यक्ष कुणाल कुमार आजाद ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए लालगंज थाना के सहयोग से लालगंज थाना क्षेत्र के चाकसाले वार्ड संख्या 24 निवासी उस्मान कुरैशी के पुत्र मोहम्मद चांद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद गिरफ्तार किए गए मोहम्मद चांद कुरैशी को जेल भेजा गया है।
इस संबंध में लालगंज सदर टू एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि धार्मिक उन्माद फैलाने की प्रयास एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ छेड़छाड़ करने एवं फोटो पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
लोगों से की अपील
उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की ऐसा पोस्ट ना डालें, जिससे धार्मिक उन्माद फैलने की खतरा उत्पन्न होता हो या किसी व्यक्ति को आहत करता हो।
इस संबंध में लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी हुई और उन्होंने प्रशासन को इसकी सूचना दी तथा प्रशासन ने तत्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
उन्होंने प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि आगे भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर इस प्रकार की अभद्र पोस्ट डाला जाएगा, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कराई जाएगी।
