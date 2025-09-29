बिहार तक पहुंची I Love Muhammad की आग, घरों में विवादित पोस्टर चिपकाने पर बवाल; एक गिरफ्तार

वैशाली के जढुआ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर चिपकाने से तनाव फैल गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पकड़ा जिसके बाद भीड़ ने मारपीट की। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और स्थिति को नियंत्रण में किया। पोस्टर में भड़काऊ बातें लिखी थीं जिससे लोगों में आक्रोश है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से जांच कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है।

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जढुआ स्थित मिल्की मोहल्ला में एक विशेष समुदाय के युवक के द्वारा आई लव मोहम्मद के पोस्टर चिपकाते स्थानीय लोगों की मदद से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। पोस्टर लगाने की सूचना पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और पकड़े गए युवक के साथ लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। वहीं मोहल्ले में तनाव का माहौल है।

फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है। घटना की सूचना पर सदर एसडीपीओ वन सुबोध कुमार, नगर थाना अध्यक्ष सिकंदर कुमार, गंगा ब्रिज थाना सहित कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई।

मिली जानकारी के अनुसार, जढुआ स्थित एक मोहल्ला में एक युवक आई लव मोहम्मद लिखा पोस्टर चिपका रहा था। पोस्टर चिपकाते स्थानीय लोगों ने युवक को देखा और इसकी सूचना हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को दी। सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के प्रकाश पांडे, सोनू कुमार, डॉ. राकेश सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचकर युवक को पोस्टर चिपकाते पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं हिंदू संगठन की सूचना पर मौके पर एसडीओपी सुबोध कुमार, नगर थाना अध्यक्ष समेत कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई।

पुलिस ने पोस्टर चिपकाने वाला एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक से पुलिस पूछताछ के पश्चात आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। दो अखाड़ा और करीब 100 घरों में चिपकाए गया पोस्टर जढुआ स्थित मिल्की मोहल्ला में मतवलबा अखाड़ा, मंगली अखाड़ा सहित करीब 100 घरो में आई लव मोहम्मद लिखा पोस्टर चिपकाया गया। पोस्ट पर आई लव मोहम्मद और नीचे जुढुआ बॉयज लिखा हुआ था। वहीं पोस्टर पर लिखा था कि 'भारत के आतंकवादियों को हम यह बता दें कि ये नारा एक आदमी का नहीं, एक-एक आदमी का है। आंखों से टूट जाएं, वो पत्ते नहीं हैं, हम काफिर से जाके कह दो औकात में रहे। दायरे में सिमट कर आया है, हर रिवायत से हटकर आया है। दुश्मन आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट कर आया है। उक्त बातें पोस्टर पर लिखी हुईं थीं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की।

मोहल्ले में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती पोस्टर चिपकाने की सूचना पर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की। एवं पोस्टर चिपकाने वाले और इसमें शामिल सभी को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए कठोर कार्रवाई करने की मांग की। पोस्टर चिपकाने की सूचना पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोगों ने विरोध जताया और कहा कि ऐसा करने वाले लोगों पर पुलिस कार्रवाई करे। ऐसे लोग पर्व के बीच दो समुदायों में तनाव पैदा करना चाहते हैं।

सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस मोहल्ला में पोस्टर चिपकाने वाले युवक की पहचान एवं इसमें कौन-कौन शामिल है? इसके लिए पुलिस मोहल्ला में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल में जुटी है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मोहल्ले में जितने घरों पर पोस्टर लगा है, उनके घर वालों से पूछताछ के पश्चात सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। पुलिस ने कई पोस्टर को बरामद किया है।