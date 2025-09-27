'सीएम का फ्यूज उड़ गया है, केंद्र सरकार दर्ज करे मुकदमा'; तेजप्रताप यादव ने क्यों कही ये बात?

जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेजप्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिलाओं के प्रति अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का फ्यूज उड़ गया है और वे हमेशा महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। तेजप्रताप ने केंद्र सरकार से नीतीश कुमार पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेजप्रताप यादव ने CM नीतीश पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार हमेशा महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, उनका फ्यूज उड़ गया है। तेज प्रताप ने कहा की अभद्र भाषा किसी भी नेता के लिए, चाहे वह किसी भी दल का हो, नेताओं को यह सब चीज शोभा नहीं देती है। उक्त बातें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने महुआ में मीडिया से बातचीत के दौरान कहीं।

सीएम नीतीश कुमार के द्वारा लालू प्रसाद यादव के उपर अभद्र टिप्पणी करने के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग करना किसी नेता के लिए ठीक नहीं है। चाहे वह किसी दल में क्यों ना हो।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होते हुए नीतीश कुमार ने जो ऐसा अभद्र भाषा का वह तो हमेशा से ऐसा करते रहे हैं। महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करना, महिलाओं को पकड़ लेना हमेशा ऐसा करते रहे हैं।तेजप्रताप ने कहा कि हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करें।