सांसद अरुण भारती का मंत्री सुमित सिंह पर निशाना; गठबंधन तोड़ने का लगाया आरोप, एनडीए से बताया बाहर

लोजपा (आर) सांसद अरुण भारती ने मंत्री सुमित कुमार सिंह को एनडीए का हिस्सा मानने से इनकार किया। उन्होंने बटिया सम्मेलन में हुए हंगामे के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया और कार्यक्रम को हाईजैक करने का आरोप लगाया। अरुण भारती ने कहा कि चकाई से तभी एनडीए का विधायक बनेगा जब चकाई चंडीगढ़ जैसी प्रगति कर लेगी।

संवाद सूत्र, चंद्रमंडी (जमुई)। शनिवार को चकाई पहुंचे लोजपा (आर) सांसद और पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने मंत्री सुमित कुमार सिंह पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सांसद ने सुमित कुमार सिंह को एनडीए का हिस्सा मानने से इंकार कर दिया और हाल ही में बटिया में आयोजित सम्मेलन में हुए हंगामे के लिए बिना नाम लिए मंत्री को जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने इस सम्मेलन के औचित्य पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि कार्यक्रम का एक व्यक्ति विशेष द्वारा हाईजैक किया जाना गठबंधन धर्म के विपरीत है। सांसद ने कटाक्ष करते हुए कहा कि चकाई से तभी एनडीए का विधायक बनेगा, जब चकाई चंडीगढ़ जैसी प्रगति हासिल कर सकेगी।

यहां यह बताना लाजिमी है कि सुमित कुमार सिंह ने चकाई में चंडीगढ़ की भांति विकास का वायदा किया था। यह बयान सुमित कुमार सिंह द्वारा चकाई में किए गए विकास के वादे पर तंज के रूप में देखा जा रहा है।

सांसद ने आगे कहा कि बटिया के सम्मेलन में संजय प्रसाद और संजय मंडल को मंच पर जगह न देना अपमानजनक और गठबंधन धर्म के विपरीत था। उन्होंने यह भी कहा कि चकाई विधानसभा सीट पर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को वास्तविक संभावना में बदलने का प्रयास लोजपा (आर) करेगी।

सांसद ने स्पष्ट किया कि अभी गठबंधन में यह तय नहीं हुआ है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने बताया कि बटिया रेल लाइन के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए गए हैं और 2020 में चकाई सीट पर लोजपा (आर) ने चुनाव लड़ा था, 2025 में भी एनडीए के उम्मीदवार की प्रबल संभावना है।