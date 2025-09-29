Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Vaishali News: ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर रेलवे का शिकंजा, 5 महीने में वसूले इतने करोड़ रुपये

    By Ravi Shankar Shukla Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:22 PM (IST)

    बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ रेलवे प्रशासन सख्त है। सोनपुर मंडल में विशेष अभियान चलाकर 3.8 लाख बिना टिकट यात्री पकड़े गए और 26 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया। रेलवे ने टिकट बिक्री में वृद्धि दर्ज की है और यात्रियों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से सोनपुर मंडल को आय। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। बिना टिकट या उचित प्राधिकार के ट्रेन में यात्रा करने वालों के विरुद्ध रेल प्रशासन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। बेटिकट यात्रियों के विरुद्ध नियमित टिकट जांच के साथ-साथ विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी कड़ी में मई 2025 से सितंबर 2025 के बीच सोनपुर मंडल में चलाए गए लाल गाड़ी टिकट जांच और मेगा चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी संख्या में बिना टिकट यात्रा करते यात्री पकड़े गए। साथ ही जुर्माना की राशि से रेलवे राजस्व में भी वृद्धि हुई है।

    इस अवधि में 132 लाल गाड़ी ट्रिप और दैनिक औचक टिकट जांच की गई। इस दौरान करीब 3.8 लाख बिना टिकट यात्री पकड़े गए और 26 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया गया।

    वहीं, रेलवे प्रशासन की रणनीतिक पहल के तहत सभी स्टेशन और ठहराव को कवर किया गया। इसके परिणामस्वरूप कई स्टेशनों पर काउंटर टिकट बिक्री में 85 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जबकि कुल मिलाकर वैध टिकट बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत बढ़ी।

    जागरूकता और पारदर्शिता पर जोर

    अभियान के दौरान प्रमुख ट्रेनों और हाई-रिस्क रूटों पर सघन जांच की गई। स्टेशन आधारित मेगा चेकिंग और मोबाइल टीमों ने यात्रियों को वैध टिकट के महत्व से अवगत कराया। प्लेटफॉर्म उद्घोषणाओं, सूचना प्रसार और स्थानीय मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया गया।

    इस अभियान की सफलता का श्रेय महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह की दूरदृष्टि और नवाचार को दिया गया। वहीं, मुख्य परिचालन प्रबंधक प्रभात कुमार और मुख्य वाणिज्य प्रबंधक इंदु दुबे के मार्गदर्शन व सहयोग को भी महत्वपूर्ण माना गया।

    मंडल रेल प्रबंधक ने अभियान की सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लाल गाड़ी टिकट जांच अभियान नियमित अंतराल पर और अधिक प्रभावी ढंग से जारी रहेगा।

    इसके साथ ही डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देने और जांच प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे हमेशा मान्य टिकट लेकर ही यात्रा करें और रेलवे की पारदर्शी सेवाओं में सहयोग दें।

    यह भी पढ़ें- योगी आदित्यनाथ की फोटो से छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा, बिहार पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

    यह भी पढ़ें- बिहार तक पहुंची I Love Muhammad की आग, घरों में विवादित पोस्टर चिपकाने पर बवाल; एक गिरफ्तार