    लालगंज रजिस्ट्री ऑफिस में घूमता दिखा तेंदुआ जैसा जानवर: CCTV फुटेज वायरल, इलाके में दहशत

    By Ravikant SinghEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 12:55 AM (IST)

    लालगंज रजिस्ट्री ऑफिस परिसर में शुक्रवार रात एक तेंदुआ जैसा जानवर देखे जाने से हड़कंप मच गया है। इसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ज ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    लालगंज रजिस्ट्री ऑफिस में तेंदुआ जैसा जानवर घूमता दिखा। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण। लालगंज लालगंज रजिस्ट्री ऑफिस परिसर में शुक्रवार की रात करीब 9 बजे के आसपास तेंदुआ जैसा दिखने वाला एक जानवर देखे जाने की चर्चा से इलाके में हड़कंप मच गया है। इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    हालांकि समाचार लिखे जाने तक इस संबंध में किसी भी विभाग द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकी है। वायरल हो रहे फुटेज में एक बड़ा जानवर परिसर के अंदर घूमता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी चाल और आकृति को देखकर कई लोग उसे तेंदुआ बता रहे हैं।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से जानवर कैमरे में दिखाई दे रहा है, वह तेंदुआ ही प्रतीत होता है। वहीं कुछ लोगों का मत है कि वह तेंदुआ नहीं बल्कि बिल्ली प्रजाति का कोई बड़ा जंगली जानवर हो सकता है, जो दूर से देखने पर तेंदुए जैसा लग रहा है।

    Leopard

    सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद 'लालगंज में तेंदुआ' की चर्चा तेज हो गई है। इसके बाद से ही स्थानीय लोगों में भय और चिंता का माहौल बना हुआ है। खासकर रजिस्ट्री ऑफिस परिसर के आसपास रहने वाले लोग रात के समय बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं।

    कई अभिभावकों ने बच्चों को घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि वास्तव में तेंदुआ या कोई जंगली जानवर इलाके में है तो यह गंभीर चिंता का विषय है। लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से मामले की तत्काल जांच कर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। वहीं कुछ जागरूक नागरिकों ने अफवाहों से बचने और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करने की अपील भी की है।

    इस संबंध में अभी तक न तो वन विभाग और न ही स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट बयान जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है और तथ्यों की पुष्टि के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल लोगों को सतर्क रहने और बिना पुष्टि के अफवाह फैलाने से बचने की सलाह दी जा रही है।

    बहरहाल, तेंदुआ होने या न होने की पुष्टि भले ही न हुई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस फुटेज ने लालगंज में दहशत का माहौल जरूर पैदा कर दिया है। अब सभी की नजरें प्रशासन और वन विभाग की आधिकारिक कार्रवाई और बयान पर टिकी हुई हैं।

