वैशाली को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सौगात, 744 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले को 744 करोड़ रुपये की 331 योजनाओं की सौगात दी। इन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास गोरौल में किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी। सरकार विकास और कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को गोरौल स्थित डिग्री कालेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 744 करोड़ 85 लाख रुपये की लागत से बनी कुल 331 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें प्रगति यात्रा के दौरान जिले के लिए घोषित योजनाएं भी शामिल हैं।

उन्होंने गोरौल डिग्री कालेज का शिलान्यास किया और प्रस्तावित भवन के 3डी माडल का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित पेंशनधारी लाभुकों, जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं समेत अन्य लाभुकों से उन्होंने बातचीत की और योजनाओं के क्रियान्वयन तथा उनके लाभ के बारे में जानकारी ली।

देसरी के जफराबाद स्थित एसपीएस कालेज परिसर में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से जिले के विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी और लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार होगा। सरकार विकास और कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि जब से उनकी सरकार बनी है, तब से बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ है और बिहार देश की प्रगति में अहम योगदान दे रहा है। 2005 से 2020 के बीच आठ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई।

सात निश्चय-2 के तहत 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। इस साल यह संख्या 50 लाख पार कर जाएगी। अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा।

शिक्षा-स्वास्थ्य में उपलब्धियां, महिलाओं को बनाया सशक्त मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर स्कूल भवन बने, साइकिल-पोशाक योजना शुरू हुई और बीपीएससी के जरिए 2.58 लाख नियुक्तियां की गईं। अब राज्य में शिक्षकों की संख्या 5.20 लाख हो गई है।