    रक्सौल सीमा पर विदेशी नागरिक गिरफ्तार, नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की कर रहा था कोशिश

    By Krishna Parihar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:04 PM (IST)

    रक्सौल में भारत-नेपाल सीमा पर आव्रजन अधिकारियों ने एक विदेशी नागरिक को नकली पासपोर्ट के साथ भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया। कौडिओ कौनसी जेरोमेल जो कोटड़ी इवोरे गणराज्य का नागरिक है बुर्किना फासो का पासपोर्ट दिखा रहा था। वह पहली बार 10 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली हवाई अड्डे से भारत आया था।

    रक्सौल सीमा पर विदेशी नागरिक गिरफ्तार। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, रक्सौल, पूच। भारत-नेपाल सीमा पर रक्सौल स्थित कस्टम कार्यालय के समीप इमिग्रेशन अधिकारियों ने शनिवार की सुबह एक विदेशी नागरिक को फर्जी पासपोर्ट के सहारे भारत में प्रवेश करने के प्रयास में गिरफ्तार कर लिया। इसकी जानकारी हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान ने दी।

    बताया कि 27 सितंबर को सुबह लगभग 6:30 बजे इमीग्रेशन क्लियरेंस के दौरान जांच में पाया गया कि गिरफ्तार व्यक्ति कौडिओ कौनसी जेरोमेल, जो रिपब्लिक डे कोटड़ी इवोरे का नागरिक है, बुरकिना फासो का पासपोर्ट प्रस्तुत कर भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था।

    अधिकारियों ने बताया कि यह व्यक्ति पहली बार 10 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली एयरपोर्ट से भारत आया था। उसकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार है।

    • नाम: कौडिओ कौनसी जेरोम (मेल)
    • जन्म तिथि: 10 जुन 1986
    • नागरिकता: रिपब्लिक डे कोटेड इवोरे
    • पासपोर्ट संख्या: 21AF52154 (वैधता 22 फरवरी 022 से 21 फरवरी 027 तक है।
    • वीजा संख्या: वीके 9708172 (बी-2)
    • वीजा वैधता: 04 मार्च .2022 से 03 सितंबर तक है।

    प्रारंभिक पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ कि उक्त नागरिक ने गलत तरीके से पासपोर्ट बनवाकर नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की। मामले की जांच संबंधित एजेंसियों द्वारा की जा रही है।

