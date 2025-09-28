दिल्ली से पटना आने वाली फ्लाइट वाराणसी डायवर्ट, कई उड़ानों को हवा में लगाने पड़े चक्कर
पटना एयरपोर्ट पर रविवार को अफरातफरी का माहौल रहा। दिल्ली से आ रही इंडिगो की फ्लाइट को वाराणसी डायवर्ट किया गया जबकि अन्य विमानों को हवा में चक्कर लगाने पड़े। उपराष्ट्रपति के आगमन के कारण सुरक्षा कड़ी थी और रनवे व्यस्त था। यात्रियों ने उड़ानों में देरी और डायवर्जन पर नाराजगी जताई। एयरलाइंस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
जागरण संवाददाता, पटना। एयरपोर्ट पर रविवार को अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला, जब दिल्ली से पटना आने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6ई-2769 को अचानक वाराणसी डायवर्ट कर दिया गया।
इसके अलावा हैदराबाद और लखनऊ से पटना आने वाली इंडिगो की फ्लाइट को हवा में चार चक्कर लगाने के बाद लैंडिंग की अनुमति मिली। दिल्ली से पटना आने वाली एयर इंडिया की एक उड़ान भी इस स्थिति से प्रभावित हुई। इन घटनाओं से यात्रियों में भारी नाराजगी देखी गई।
जानकारी के अनुसार, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के पटना में साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित उन्मेष कार्यक्रम में शामिल होने के कारण एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी की गई थी।
इसके साथ ही पार्किंग की कमी और रनवे के व्यस्त होने के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को इंडिगो की फ्लाइट 6ई-2769 को वाराणसी डायवर्ट करने का फैसला लेना पड़ा। अन्य उड़ानों को रनवे उपलब्ध नहीं होने के कारण हवा में चक्कर लगाने पड़े।
यात्रियों ने अचानक डायवर्जन और उड़ानों में देरी को लेकर एयरलाइंस और एयरपोर्ट प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। कई यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया पर अपनी असुविधा और निराशा व्यक्त की। इंडिगो एयरलाइंस ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
