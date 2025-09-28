Language
    गायघाट से एनआईटी घाट महज 15 मिनट में, पटना में जल्द शुरू होगी वाटर मेट्रो

    By anil kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:02 PM (IST)

    पटना में गंगा नदी पर वाटर मेट्रो सेवा जल्द शुरू होने वाली है। दीघा घाट से कंगन घाट के बीच इसका ट्रायल किया गया। हुगली कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित एमवी गोमधर कुंवर नामक जहाज को देखने के लिए लोग उत्सुक दिखे। यह जहाज बिहार सरकार को सौंपा गया है और पर्यटन विकास निगम इसका परिचालन करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही इसका उद्घाटन करेंगे।

    वाटर मेट्रो से 15 मिनट में गायघाट टू एनआइटी घाट। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। पटना के गंगा में वाटर मेट्रो शुरू होने का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। दीघा घाट से कंगन घाट के बीच पर्यटकों के आवागमन के लिए शुरू होने वाले वाटर मेट्रो का ट्रायल रविवार को गंगा में किया गया।

    हुगली नदी तट पर 12 करोड़ रुपये से हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा वाटर मेट्रो के लिए तैयार जहाज एमवी गोमधर कुंवर को एक झलक देखने की लोगों में उत्सुकता नजर आई। गायघाट स्थित सामुदायिक जेट्टी से रवाना हुआ जहाज 45 मिनट में एनआईटी घाट पहुंचा। वहां से गायघाट पहुंचने में इस जहाज को महेश 15 मिनट लगे।

    वाटर मेट्रो पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निदेशक अरविंद कुमार, पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक नंदकिशोर, तकनीकी विशेषज्ञ संजय वर्मा, नोडल पदाधिकारी सुमन कुमार यादव, कार्यपालक अभियंता करुणेश कुमार समेत पूरी टीम थी।

    निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि गुजरात के भावनगर में हुए समझौते के अनुसार आईडब्ल्यूएआई द्वारा बिहार सरकार को यह जहाज सुपुर्द किया गया है। इसका परिचालन पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाएगा। एक दो बार और ट्रायल किए जाने के बाद इसका विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे।

    किराया का निर्धारण अभी नहीं हुआ है, लेकिन पर्यटकों के लिए मेट्रो सेवा बेहद मामूली किराया पर शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि विशेष तकनीक पर आधारित एम गोंडहर कुंवर के परिचालन के लिए एक मीटर से भी कम पानी की आवश्यकता होती है।

    42 मीटर लंबा यह वातानुकूलित जहाज देखने में काफी आकर्षक है। इसमें 50 यात्रियों के बैठने और लगभग 25 के खड़े होकर यात्रा करने की सुविधा है। वाटर मेट्रो सेवा दानापुर के नासरीगंज, दीघा घाट, कोनहारा घाट, सोनपुर, हरिहरनाथ, पानापुर, गांधी घाट, गायघाट, कंगन घाट शुरू किए जाने की योजना है।

