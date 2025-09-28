बिहार को अमृत भारत एक्सप्रेस समेत सात नई ट्रेनों का तोहफा, देश के इन शहरों को मिलेगी सुविधा

जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय रेल की ओर से पूजा के पहले तीन अमृत भारत एक्सप्रेस समेत सात नए ट्रेनों का तोहफा मिलने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोमवार को पटना जंक्शन से इन सात ट्रेनों की सौगात बिहार के लोगों को सौंपेगे।

इन ट्रेनों के चलने से पटना से नवादा सीधी रेल सेवा से जुड़ जाएगी। शेखपुरा-बरबीघा-बिहार शरीफ के रास्ते नवादा से पटना के लिए पैसेंजर ट्रेन के चालू हो जाने से बरबीघा-अस्थावां-बिहार शरीफ रेलखंड पर ट्रेनों के परिचालन का इस क्षेत्र के लोगों का वर्षों पुराना सपना पूरा हो जाएगा।

पटना-इसलामपुर पैसेंजर एवं नवादा-पटना पैसेंजर का परिचालन नई लाइन जट डुमरी-फाजिलचक-तोपसरथुआ-दनियावां के रास्ते किया जाएगा जिससे इस क्षेत्र लोगों को भी ट्रेन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

तीन अमृत भारत एक्सप्रेस में मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के समीप चर्लपल्ली के बीच, दरभंगा से अजमेर के समीप मदार जंक्शन के बीच तथा छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी।

मुजफ्फरपुर से चर्लपल्ली के चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से दक्षिण भारत के लिए पहली अमृत भारत ट्रेन होगी, जबकि छपरा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार से दिल्ली के लिए छठी अमृत भारत ट्रेन होगी।

इससे पहले बिहार को 10 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सुविधा मिल रही है और अब इन तीन नई अमृत भारत ट्रेनों के शुरू होने से राज्य की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी।

अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संक्षिप्त विवरण

1. गाड़ी सं. 15293/15294 मुजफ्फरपुर-चर्लपल्लीा-मुजफ्फरपुर अमृत भारत एक्सप्रेस (सप्ताहिक) - यह एक्सप्रेस हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्ससर, डीडीयू, प्रयागराज छिवकी, जबलपुर, इटारसी, नागपुर, काजीपेट के रास्ते चलेगी।

2. गाड़ी सं. 19623/19624 मदार-दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस (सप्ताहिक) कमतौल, सीतामढ़ी, रक्सौाल, नरकटियागंज, गोरखपुर, गोमतीनगर, कानपुर, टुंडला, जयपुर के रास्ते चलेगी ।

3. गाड़ी सं. 15133/15134 छपरा-आनंद विहार-छपरा अमृत भारत एक्सप्रेस (सप्तााह में दो दिन) सिवान, थावे, कप्ताजनगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, ऐशबाग (लखनऊ), कानुपर के रास्ते चलेगी।

पैसेंजर ट्रेनों का संक्षिप्त विवरण

1. गाड़ी सं. 75271/75272 नवादा-पटना-नवादा डेमू पैसेंजर शेखपुरा, बरबीघा, अस्थाववां, बिहार शरीफ, नुरसराय, दनियावां, तोप सरथुआ, फाजिलचक, जटडुमारी, पुनपुन के रास्ते रविवार को छोड़कर सप्ताह में छ: दिन चलेगी ।

2. गाड़ी सं. 75273/75274 इसलामपुर-पटना-इसलामपुर डेमू पैसेंजर पुनपुन, जटडुमरी, फाजिलचक, तोप सरथुआ, दनियावां, हिलसा के रास्ते रविवार को छोड़कर सप्ताह में छ: दिन चलेगी।

3. गाड़ी सं. 53201/53202 पटना-बक्सर-पटना फास्ट पैसेंजर दानापुर, आरा के रास्ते रविवार को छोड़कर सप्ताह में छ: दिन चलेगी।

4. गाड़ी सं. 53203/53204 झाझा-दानापुर-झाझा फास्ट पैसेंजर जमुई, किउल, मोकामा, बख्तियारपुर, फतुहा के रास्ते रविवार को छोड़कर सप्ताह में छ: दिन चलेगी।

