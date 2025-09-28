राशन डीलर बनने का सुनहरा अवसर, 432 दुकानों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया, आरक्षण व आवेदन की अंतिम तिथि देखें

मुजफ्फरपुर जिले के 432 पंचायतों में जन वितरण प्रणाली (JVP) की दुकानें खुलेंगी। पूर्वी अनुमंडल में 253 और पश्चिमी अनुमंडल में 179 दुकानें आवंटित की जाएंगी। इसके लिए 4 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। चयन प्रक्रिया जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जाएगी।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले की 432 पंचायतों में जन वितरण प्रणाली की दुकानों का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए लाइसेंस निर्गत होगा। एसडीओ पूर्वी तुषार कुमार व एसडीओ पश्चिमी श्रेयाश्री ने अति अल्पकालीन सूचना का प्रकाशन किया है। पंचायत व वार्डवार आदर्श आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है। बताया गया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव और प्रधान सचिव के अनुमोदन के बाद कोटिवार रिक्तियां जारी की गई हैं। इसके तहत पूर्वी अनुमंडल में 253 व पश्चिमी की विभिन्न पंचायत और वार्डों में 179 जविप्र दुकानों का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए चार अक्टूबर से चार नवंबर तक स्पीड पोस्ट या डाक से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। चार नवंबर की शाम पांच बजे के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होगा और न किसी प्रकार की आपत्ति मान्य होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। वहीं दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के तहत चार प्रतिशत (कुल 10 पद) उपलब्ध होगा। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंसस, जिप सदस्य, विधायक, एमएलसी, सांसद व नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप से कार्यकाल तक दुकान के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं।

अनुज्ञापन प्राधिकारी प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद रिक्तिवार मेधा क्रमांक प्रदर्शित अनुशंसा के साथ औपबंधिक मेधा सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय चयन समिति को भेजेंगे। इसके बाद एसडीओ कार्यालय में सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष लिखित रूप में दावा आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। इन प्रखंडों में होगा जविप्र दुकानों का आवंटन पूर्वी अनुमंडल अंतर्गत मीनापुर, औराई, कटरा, गायघाट, बंदरा, मुरौल, सकरा, मुशहरी, बोचहां व शहरी क्षेत्र में वार्ड संख्या-एक, दो, पांच, छह, सात, नौ, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49 में कुल 253 दुकानों के लिए लाइसेंस निर्गत किए जाएंगे।