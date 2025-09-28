Language
    हाजीपुर में पुलिस की छापेमारी, पिस्टल-राइफल और पांच लाख नकदी के साथ संदिग्ध गिरफ्तार

    By Ravikant Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:05 PM (IST)

    हाजीपुर में पटना एयरपोर्ट पुलिस ने सराय थाना के साथ मिलकर सिसौनी प्रबोधी गांव में छापेमारी की। इस दौरान एक चांदी की पिस्टल काले रंग की राइफल और एक देसी बंदूक के साथ 5 लाख 2 हजार रुपये नकद बरामद हुए। पुलिस ने धर्मदेव ठाकुर के पुत्र संतोष कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है।

    हथियार और पांच लाख रुपये के साथ एक आरोपित गिरफ्तार। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। पटना एयरपोर्ट थाना पुलिस ने सराय थाना की मदद से सिसौनी प्रबोधी गांव में छापेमारी कर एक सिल्वर रंग का पिस्टल जैसा हथियार, काले रंग का राइफल जैसा हथियार, एक देसी बंदूक (एयर गन) और नकद पांच लाख दो हजार रुपये बरामद किए।

    पुलिस ने मौके से धर्मदेव ठाकुर के पुत्र संतोष कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया। इस मामले में संतोष और उसके पुत्र शिवम कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    पुलिस के अनुसार, बरामद हथियारों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वे असली हैं या आर्टिफिशियल। पुलिस ने बताया कि बीते शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट से शिवम को पुलिस ने गृह मंत्रालय के फर्जी आई कार्ड के साथ गिरफ्तार किया था।

    इस संबंध में सराय थानाध्यक्ष ने बताया कि शनिवार की संध्या गश्ती के दौरान सूरज चौक पहुंचे थे। तभी सूचना मिली कि छापेमारी के लिए यहां आए एयरपोर्ट थाना के पुलिस पदाधिकारी राज विद्यार्थी के सहयोग के लिए पहुंचे।

    इसके बाद एयरपोर्ट थाना कांड संख्या 229/25 में नामजद आरोपित सिसौनी प्रबोधी निवासी संतोष कुमार शर्मा के पुत्र शिवम कुमार के यहां छापामारी की गई। पुलिस को देखते ही संतोष ने छिपने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। घर की तलाशी के क्रम में एक काला रंग का राइफल जैसा हथियार था, जिसकी बाडी और बैरल प्लास्टिक से ढकी थी तथा उसमें प्लास्टिक का बेल्ट लगा था।

    दूसरा हथियार गोल्डन-सिल्वर रंग का पिस्टल जैसा था, जिस पर मेड इन चाइना अंकित था और मैगजीन नहीं थी। तीसरा हथियार देशी बंदूक (एयर गन जैसा) बरामद हुई। वहीं संतोष के बिछावन पर रखे प्लास्टिक के बैग पांच लाख दो हजार रुपये बरामद किए।

    प्लास्टिक बैग पर मुस्कान रेस्टोरेंट, एनएच-22, सराय, वैशाली लिखा था। पूछताछ में संतोष ने बताया कि उसका बेटा शिवम इंडियन नेवी में नौकरी करता है और वही हथियार घर पर लाकर रखा था। नकदी के बारे में वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका।

    पटना एयरपोर्ट परिसर से बीते शुक्रवार को हुई थी शिवम की गिरफ्तारी

    गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर से पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए शिवम शर्मा उर्फ शिवम कुमार को गिरफ्तार किया था। जांच में उसके पास गृह मंत्रालय के अधिकारी का फर्जी आई कार्ड, मोबाइल में पाकिस्तानी झंडा, कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों की तस्वीरें और अन्य संदिग्ध सामान बरामद हुए थे।

    इसके अलावा उसके पास से मिलिट्री ग्रीन रंग का बैग, दो मोबाइल, परफ्यूम, मेडिकल पाउच, मोटरसाइकिल की चाबी और विभिन्न संगठनों के नाम से बनाए गए कई फर्जी पहचान पत्र मिले थे, जिनमें इंडियन मुजाहिद्दीन जम्मू-कश्मीर का भी उल्लेख था।

    पूछताछ के क्रम में शिवम ने बताया कि वह फर्जी आई कार्ड अपने घर में बनता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस सहित कई जांच एजेंसियों ने उससे पूछताछ की थी।