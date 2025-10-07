स्वच्छता रैंकिंग में शेखपुरा को मिला पांचवा स्थान, पर सफाई की स्थिति असंतोषजनक
शेखपुरा नगर परिषद स्वच्छता रैंकिंग में पांचवें स्थान पर होने के बावजूद सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। हर महीने लाखों रुपये खर्च होने के बाद भी कई वार्डों में सफाई की स्थिति खराब है खासकर पचना और बंगालीपर जैसे क्षेत्रों में। वार्ड पार्षदों का आरोप है कि सफाई केवल मुख्य सड़कों तक ही सीमित है।
