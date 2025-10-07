स्वच्छता रैंकिंग में शेखपुरा को मिला पांचवा स्थान, पर सफाई की स्थिति असंतोषजनक

नगर परिषद ने पहले भी राज्यस्तरीय रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त कर नकद पुरस्कार जीता था। सफाई के लिए नगर परिषद को प्रतिमाह 10 लाख रुपये से अधिक खर्च करना पड़ता है, लेकिन वार्ड पार्षद मुरारी प्रसाद के अनुसार, सफाई का ध्यान केवल मुख्य सड़कों पर दिया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। शेखपुरा नगर परिषद स्वच्छता रैंकिंग में पांचवे स्थान पर आने के बावजूद वास्तविकता में सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

20 सूत्री के पूर्व उपाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि पचना क्षेत्र को नगर परिषद में शामिल किया गया है, लेकिन यहां की गलियों और नालियों की सफाई नहीं होती।

वार्ड पार्षदों की हैसियत के अनुसार सफाई की व्यवस्था की जाती है। बंगालीपर मुहल्ले की स्थिति भी चिंताजनक है, जहां नालियों और गलियों की सफाई गांवों से भी बदतर है।

मुख्य बाजार के चकदीवान, बुधौली और महादेव नगर में भी सफाई की नियमित व्यवस्था नहीं है। हालांकि, स्वच्छता पदाधिकारी विवेक कुमार का कहना है कि नगर परिषद ने स्वच्छता को उच्च प्राथमिकता दी है।

सभी 33 वार्डों में दो-दो स्थायी सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है और डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य आउट सोर्सिंग एजेंसी द्वारा किया जा रहा है।

