Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ससुर का बहू से, देवर का भाभी से नाजायज रिश्ता... अवैध संबंध का ये घिनौना सच कर रहा आत्महत्या के लिए मजबूर

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:05 AM (IST)

    Love Affair नाजायज संबंध या अवैध रिश्ते के शक में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार के भागलपुर में बीते दो वर्षों में एक दर्जन से अधिक मामले ऐसे ही अवैध संबंधों के चलते सामने आए हैं। पति-पत्नी का दूसरों से अवैध संबंध ससुर-बहू देवर-भाभी के बीच अवैध संबंध के शक में रिश्तों में कड़वाहट बढ़ी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Love Affair: नाजायज संबंध या अवैध रिश्ते के शक में आत्महत्या के मामले भागलपुर में तेजी से बढ़ रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Love Affair अवैध रिश्ते के शक के बिना पर पति-पत्नी का दूसरों से अवैध संबंध या उन संबंधों के शक को लेकर आत्महत्या की घटना में इजाफा देखा जा रहा है। वर्ष 2024 से वर्ष 2025 में अब तक आत्महत्या की 63 घटनाओं में 28 मामले ऐसे ही अवैध संबंध या अवैध संबंधों के शक को लेकर आत्महत्या की घटना हुई है। पति-पत्नी का दूसरों से अवैध संबंध या अवैध संबंध के शक पर ससुर-बहू, जेठ-भाभी के बीच दूसरों से अवैध संबंधों या शक पर बढ़ी कड़वाहट में आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे अवैध संबंधों या संबंध के शक को लेकर पल भर में जिंदगी की इहलीला ही समाप्त कर दे रहे हैं। मनोविज्ञानी डा. राजेश कुमार तिवारी कहते हैं कि ऐसे मामलों में शक के दायरे में आने वाले पति-पत्नी, ससुर-बहू, जेठ-भाभी को संयम से काम लेना चाहिए। अति संवेदनशील पारिवारिक मामलों को काफी संजीदगी से बातचीत के जरिए संभाला जा सकता है। ऐसी परिस्थिति आने पर आपा खोकर गलत कदम उठाकर हंसती-खेलती जिंदगी को ही समाप्त कर लेने के बजाय संयम से काम लेते हुए उसका हल निकालना चाहिए। ऐसे मामलों को पारिवारिक प्लेटफार्म पर साझा कर उसका हल भी निकाला जा सकता।

    अवैध संबंध से जुड़े आत्महत्या के प्रमुख मामले

    1. केस स्टडी : 12 अगस्त 2024 की रात पुलिस केंद्र स्थित क्वार्टर में एसएसपी कार्यालय में तैनात महिला सिपाही नीतू कुमारी, दो बच्चों, यहां तक मां की हत्या करने के बाद नीतू के पति पंकज कुमार फांसी के फंदे पर झूल गया था। उस दिल दहला देने वाली घटना सिपाही नीतू का पुलिस महकमे के ही एक सहकर्मी सिपाही से अवैध संबंध के शक पर अंजाम दिया गया था। पंकज ने सुसाइड नोट में पत्नी नीतू का एक सिपाही से अवैध संबंध का जिक्र किया था। घटना के बाद उक्त सिपाही को आत्महत्या, हत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
    2. केस स्टडी : नौ अक्टूबर 2024 को तिलकामांझी थानाक्षेत्र में नाजायज रिश्ते को लेकर राजधानी में तैनात एक सिपाही की पत्नी सोनी कुमारी ने आत्महत्या कर ली थी। एक मार्केटिंग कंपनी के एजेंट से हुए अवैध रिश्ते के बाद एजेंट उसे ब्लैकमेल करने लगा और उसके रिश्ते की जानकारी पति तक पहुंचाने की धमकी दी, जिसके बाद महिला फंदे पर झूल गई थी।
    3. केस स्टडी : पांच अगस्त 2025 को नवगछिया के नारायणपुर-भवानीपुर निवासी महिला ने अपनी जिंदगी इसलिए फंदे पर झूलकर समाप्त कर डाली कि उसे शक था कि उसके पति का अपनी भाभी से अवैध संबंध था।