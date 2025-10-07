ससुर का बहू से, देवर का भाभी से नाजायज रिश्ता... अवैध संबंध का ये घिनौना सच कर रहा आत्महत्या के लिए मजबूर

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Love Affair अवैध रिश्ते के शक के बिना पर पति-पत्नी का दूसरों से अवैध संबंध या उन संबंधों के शक को लेकर आत्महत्या की घटना में इजाफा देखा जा रहा है। वर्ष 2024 से वर्ष 2025 में अब तक आत्महत्या की 63 घटनाओं में 28 मामले ऐसे ही अवैध संबंध या अवैध संबंधों के शक को लेकर आत्महत्या की घटना हुई है। पति-पत्नी का दूसरों से अवैध संबंध या अवैध संबंध के शक पर ससुर-बहू, जेठ-भाभी के बीच दूसरों से अवैध संबंधों या शक पर बढ़ी कड़वाहट में आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ी है।

ऐसे अवैध संबंधों या संबंध के शक को लेकर पल भर में जिंदगी की इहलीला ही समाप्त कर दे रहे हैं। मनोविज्ञानी डा. राजेश कुमार तिवारी कहते हैं कि ऐसे मामलों में शक के दायरे में आने वाले पति-पत्नी, ससुर-बहू, जेठ-भाभी को संयम से काम लेना चाहिए। अति संवेदनशील पारिवारिक मामलों को काफी संजीदगी से बातचीत के जरिए संभाला जा सकता है। ऐसी परिस्थिति आने पर आपा खोकर गलत कदम उठाकर हंसती-खेलती जिंदगी को ही समाप्त कर लेने के बजाय संयम से काम लेते हुए उसका हल निकालना चाहिए। ऐसे मामलों को पारिवारिक प्लेटफार्म पर साझा कर उसका हल भी निकाला जा सकता।