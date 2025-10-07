Bihar Election 2025 Date: भागलपुर में 11 Nov को पड़ेंगे वोट... 22.18 लाख मतदाता, 100 साल से ऊपर के 195 वोटर

Bihar Election 2025 Date बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होंगे। 14 नवंबर को बिहार चुनाव 2025 के नतीजे आएंगे। भागलपुर जिले में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। यहां सभी 7 विधानसभा सीटों पर कुल 22.18 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें सौ वर्ष से अधिक के 195 वोटर हैं।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Election 2025 Date विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया गया। इसके अनुसार जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में कुल 22 लाख 18 हजार 492 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 11 लाख 43 हजार 917 पुरुष, 10 लाख 74 हजार 488 महिला और 87 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 21 हजार 749 दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) तथा 29 हजार 93 मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में आते हैं।

इस बार महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के लगभग बराबर पहुंच चुकी है। 18 से 19 वर्ष के नए युवा वोटर 13 हजार 125 हैं। जिले में 73 हजार 724 नए नाम जोड़े गए हैं। जिले में 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले 195 मतदाता हैं। इसमें शामिल 110 वर्ष के कई बुजुर्ग मतदाता भी इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा की व्यवस्था की जा रही है।