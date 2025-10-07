Bihar Chunav 2025 Date: भागलपुर, बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, सुल्तानगंज और नाथनगर में 11 Nov को वोटिंग...

Bihar Chunav 2025 Date दो चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। भागलपुर बिहपुर गोपालपुर पीरपैंती कहलगांव सुल्तानगंज और नाथनगर में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 63.9 प्रतिशत वोट डालकर कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के मतदाता वोटिंग करने में सबसे आगे रहे। तब सर्वाधिक 6.6 प्रतिशत मतदान गोपालपुर में बढ़ा था।

अभिषेक प्रकाश, भागलपुर। Bihar Chunav 2025 Date बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। भागलपुर, बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, सुल्तानगंज और नाथनगर में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। हर बार चुनाव में जिला निर्वाचन कार्यालय का सबसे अधिक जोर चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर रहता है। इस बार भी भागलपुर जिले की सात विधानसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कोषांग का गठन किया गया है। स्वीप कोषांग की ओर से मतदाताओं को मताधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए कई तरह के कैंपेन शुरू किए जा रहे हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2015 की तुलना में बिहार चुनाव 2020 के चुनाव में प्रचार के माध्यम में काफी बदलाव देखे गए थे। इसमें इंटरनेट मीडिया बहुत बड़ा योगदान दिखा था। जिसके कारण मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई थी। भागलपुर जिले के सात विधानसभाओं की बात करें तो यहां पर 2015 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 2020 के चुनाव में सभी विधानसभाओं में एक से लेकर पांच तक वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। जो 2025 में और बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि इंटरनेट मीडिया का प्रभाव बीते पांच सालों में बढ़ा है।

वोटिंग करने में भागलपुर जिला में कहलगांव विधानसभा सबसे आगे है। 2020 के विधानसभा के चुनाव में कहलगांव में 63.9 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया था। वर्ष 2015 में 57.5 प्रतिशत ही मत पड़े थे। इसी तरह बिहपुर विधानसभा में 2020 में 59.3 तो 2015 में 58.2 प्रतिशत मत पड़े थे। वहीं गोपालपुर विधानसभा में 2020 में 60.6 तो 2015 में 54 प्रतिशत मत पड़े थे। जबकि भागलपुर विधानसभा में 2020 में 49.3 तो 2015 में 48.3 प्रतिशत मत पड़े थे। इसके अलावा सुल्तानगंज की बात करें तो यहां पर 2020 में 53.5 जबकि 2015 में 50.02 प्रतिशत मत पड़े थे। नाथनगर विधानसभा में 62 प्रतिशत मत 2020 में पड़े थे, जबकि 2015 में 56.6 प्रतिशत मत पड़े थे।

शहरी क्षेत्र में मात्र एक प्रतिशत बढ़ा मतदान जिले में भागलपुर विधानसभा क्षेत्र शहरी क्षेत्र में गिनती होता है। लेकिन यहां पर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो सातों विधानसभा में 2015 की तुलना में 2020 में से सबसे कम बढ़ोतरी रिकार्ड की गई है। भागलपुर विधानसभा में 2015 की तुलना में 2020 में मात्र एक प्रतिशत वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। बिहपुर विधानसभा में 1.1 प्रतिशत, पीरपैंती विधानसभा में 3.4 प्रतिशत, सुल्तानगंज विधानसभा में 3.3 प्रतिशत, नाथनगर विधानसभा में 5.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी रिकार्ड की गई है। सबसे अधिक वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की बात करें तो गोपालपुर विधानसभा में 2015 की तुलना में 2020 में 6.6 प्रतिशत वोट बढ़े हैं। जबकि कहलगांव में यह प्रतिशत 6.4 है।