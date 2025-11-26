Bihar Politics: कुशवाहा की पार्टी में भगदड़, दिग्गज नेता सहित एक दर्जन पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल तथा प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार सहित एक दर्जन से अधिक पार्टी पदाधिकारियों एवं प्रमुख लोगों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया।

अलग-अलग त्यागपत्रों में पार्टी के इन नेताओं ने पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) के क्रिया-कलाप पर अंगुली उठाते हुए उसकी कड़ी निंदा की है। जब जितेंद्र नाथ पटेल तथा राहुल कुमार से त्यागपत्र का कारण जानने के प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि उनका (उपेंद्र कुशवाहा) क्रिया कलाप अब राजनीतिक पाचन शक्ति से ऊपर हो गया है। अगले कदम के बारे में कहा कि साथियों से विमर्श करके अगला कदम उठाया जाएगा।

बता दें एनडीए का हिस्सा रहते जितेंद्र नाथ पटेल सहित राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जिला इकाई ने विधानसभा चुनाव में शेखपुरा और बरबीघा में एनडीए समर्थित जदयू के प्रत्याशियों का खुला विरोध किया था। हालांकि, दोनों सीटें जदयू ने ऐतिहासिक अंतर से जीती।