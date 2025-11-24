Bihar Politics: 'है न मोदी-नीतीश का जादू?' तेज प्रताप यादव ने दीपक प्रकाश के मंत्री बनने पर कसा तंज
जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाए जाने पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर दीपक प्रकाश को 'जादूगर' बताया है।
डिजिटल डेस्क, पटना। नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को जगह दी है। दीपक के बिना चुनाव लड़े मंत्री बनने पर सियासत जारी है।
अब इस मामले में जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। एक खास फोटो दिखाकर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। तेज प्रताप ने उन्हें जादूगर बताया है।
तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट डाला। उसमें लिखा कि सासाराम में जमानत जब्त कराने वाले निर्दलीय प्रत्याशी रामनारायण पासवान के काउंटिंग एजेंट बने दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में मंत्री बन गए। है ना मोदी-नीतीश का जादू? तेज प्रताप की इस ट्वीट पर यूजर्स के खूब कमेंट्स आ रहे हैं।
आम तौर पर चुनाव जीतने के बाद या एमएलसी होने पर कोई व्यक्ति मंत्री बनता है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। वे एमएलसी भी नहीं हैं। लेकिन 20 नवम्बर को शपथ ग्रहण से ठीक पहले उनके मंत्री पद की शपथ लेने की खबर आई तो सियासी हलचल मच गया।
सासाराम में जमानत जब्त कराने वाले निर्दलीय प्रत्याशी रामनारायण पासवान के काउंटिंग एजेंट बने दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में मंत्री बन गए। है ना मोदी-नीतीश का जादू?#janshaktijantadal #Bihar pic.twitter.com/nYXl7Ee69z— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) November 23, 2025
नीतीश कैबिनेट में राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) को एक सीट मिली तो उन्होंने अपने बेटे दीपक प्रकाश का नाम भेज दिया जबकि उनकी पत्नी स्नेहलता समेत 4 विधायक उनके पास थे। बेटे के मंत्री बनने से उपेंद्र कुशवाहा विरोधियों के निशाने पर आ गये हैं। उन पर परिवारवाद करने का आरोप भी लगाया जा रहा है।
यह मामला तब और सुलग गया जब इस बात का भांडाफोड़ हुआ कि दीपक प्रकाश अपनी मां स्नेहलता के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रामायण पासवान के काउंटिंग एजेंट बने थे। उनका परिचय पत्र भी वायरल हो गया। अब तेज प्रताप यादव ने भी इसी तस्वीर को आधार बनाकर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है।
