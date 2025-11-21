बरबीघा से जदयू के दिग्गज डॉ. अशोक चौधरी को मिली नीतीश कैबिनेट में जगह, बनाए गए मंत्री

संवाद सहयोगी, बरबीघा। डॉ. अशोक चौधरी ने 2000 में बरबीघा के विधायक के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और उन्हें कारा राज्य मंत्री बनाया गया। 2005 के फरवरी में हुए चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन अक्टूबर में पुनः मतदान में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2010 में बरबीघा विधानसभा आरक्षित श्रेणी से बाहर होकर सामान्य सीट बन गई। इसके बावजूद, अशोक चौधरी सामान्य उम्मीदवार बनकर चुनाव में उतरे और दूसरे स्थान पर रहे।

अशोक चौधरी के पिता डॉ. महावीर चौधरी 1980 से 1995 तक कांग्रेस पार्टी से चार बार विधायक रहने के साथ मंत्री पद पर भी रहे। वे अपनी सहज और सामंजस्यपूर्ण राजनीति के लिए जाने जाते थे। उन्हें बिहार केसरी डा. श्रीकृष्ण सिंह का सानिध्य प्राप्त हुआ था।