Saran News: सोनपुर मेले में भीड़ से निपटने की तैयारी तेज, संवेदनशील रूटों पर प्रशासन सतर्क

संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। मेला में सप्ताहांत पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। गुरुवार को अनुमंडलीय सभागार में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में एसडीओ स्निग्धा नेहा और एसडीपीओ प्रीतेश कुमार ने संबंधित सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैठक में मेला क्षेत्र की भीड़-प्रबंधन योजना, पैदल मार्गों की सुचारु व्यवस्था, रूट डायवर्सन और पार्किंग व्यवस्था की एक-एक बिंदु पर समीक्षा की गई। प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों की नई सूची तैयार करते हुए इन मार्गों पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया।

ड्राप गेट, नाथ चौक, पुराना-नया गंडक पुल और जयप्रकाश सेतु को भीड़ और यातायात दबाव की दृष्टि से सबसे संवेदनशील रूट घोषित किया गया है। यहां अतिरिक्त पुलिस बल, अस्थायी पिकेट, मजिस्ट्रेटों की तैनातीबढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीओ स्निग्धा नेहा ने कहा कि भीड़ बढ़ने पर पैदल मार्गों में तुरंत वैकल्पिक रास्ते लागू किए जाए, ताकि कोई दबाव न बने। साथ ही, घोषणा प्रणाली को मजबूत किया जाएगा, जिससे आगंतुकों को समय रहते दिशा निर्देश मिल सकें।

यातायात व्यवस्था पर होगी सख्त निगरानी एसडीपीओ प्रीतेश कुमार ने कहा कि सप्ताहांत पर सोनपुर–हाजीपुर–पटना रूट पर वाहनों की आवाजाही कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में रूट डायवर्जन की सख्ती से पालन,पार्किंग की सतत निगरानी,बिना अनुमति वाहन को मुख्य मार्ग पर आने से रोकनेके लिए विशेष दल तैनात किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, ताकि पुलों और प्रवेश मार्गों पर जाम न लगे।

आपात टीमों को भी हाई अलर्ट चिकित्सा दल, अग्निशमन टीम, होमगार्ड, स्वच्छता कर्मी और आपदा प्रतिक्रिया टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। विभागों के बीच त्वरित समन्वय के लिए एक संयुक्त कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जिससे किसी भी आकस्मिक स्थिति में तुरंत राहत और भीड़-नियंत्रण कार्रवाई की जा सके।