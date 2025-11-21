Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Vaishali News: राम जानकी मंदिर भगवानपुर से बेशकीमती मूर्तियों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस

    By Ravi Shankar Shukla Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:01 AM (IST)

    वैशाली जिले के भगवानपुर में राम जानकी मंदिर से बेशकीमती मूर्तियां चोरी हो गई हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राम जानकी मंदिर भगवानपुर से बेशकीमती मूर्तियां चोरी। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, सराय। भगवानपुर थाना क्षेत्र के अड्डा चौक स्थित राम जानकी मंदिर का ताला काट कर चाेरों ने बुधवार की रात भगवान राम, माता जानकी और हनुमान जी की मूर्तियाें की चोरी कर ली।

    चोरी हुई मूर्तियों में भगवान राम की प्रतिमा अत्यंत पुरानी और बेशकीमती अष्टधातु की थी, जबकि माता जानकी और हनुमान जी की प्रतिमाएं पीतल की थीं।

    गुरुवार की सुबह मंदिर पुजारी के जब मंदिर पहुंचे, तो इस घटना की जानकारी लोगों को हुई। इसकी सूचना पर काफी संख्या में आसपास के लोग जुट गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार की सुबह मंदिर के पुजारी मदन झा जब पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने गेट खुला देखा और मंदिर से राम, जानकी और हनुमान जी की मूर्तियां गायब थीं।

    पुजारी ने तत्काल आसपास के लोगों को घटना की सूचना दी, जिसके बाद मंदिर से मूर्तियों के चोरी हो जाने की खबर आग की तरह फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच गए।

    स्थानीय लोगों ने चोरी की घटना की सूचना पुलिस को दी। चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सत्यार्थी पुलिस बल के साथ मंदिर पहुंच गए।

    उन्होंने मंदिर के पुजारी समेत अन्य लोगों से घटना की विस्तृत जानकारी ली तथा मंदिर और उसके आसपास काफी देर तक मामले की जांच की। फिलहाल पुलिस मंदिर से मूर्ति चोरी की घटना की जांच कर रही है।

    करोड़ों रुपये की मूर्तियां पहले भी हो चुकी हैं चोरी

    मठ-मंदिरों से लगातार हो रही बेशकीमती मूर्तियों की चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों व श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त है। बताया जाता है कि नवंबर 2011 में एनएच 22 किनारे स्थित राम जानकी मंदिर, गोढीया और जनवरी 2012 में प्रतापटांड स्थित राघव जी मंदिर से सैकड़ों वर्ष पुरानी अष्टधातु की बेशकीमती राम, लक्ष्मण एवं जानकी आदि भगवान की करोड़ों रुपये की मूर्तियां चोरी कर ली गई थीं।

    वहीं जुलाई 2018 में राम जानकी ठाकुरबारी, भगवानपुर एवं जून 2025 में राम जानकी मंदिर, वारिसपुर से कीमती मूर्तियों की चोरी कर ली गई थी।