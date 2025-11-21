'SIR से संबंधित भ्रामक जानकारी पर तुरंत जवाब दें ऑफिसर', मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले- 99.57% हुआ गणना प्रपत्रों का वितरण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान की गति बढ़ाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने गुरुवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग कर समीक्षा की। इसमें साफ कहा कि एसआइआर से जुड़ी किसी भी भ्रामक या नकारात्मक इंटरनेट मीडिया पोस्ट पर तुरंत तथ्यात्मक जवाब दिया जाए, ताकि मतदाताओं के बीच भ्रम न फैले।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने बताया कि गणना प्रपत्रों का 99.57 प्रतिशत वितरण हो चुका है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने कुछ क्षेत्रों में वितरण अधूरा होने की जानकारी दी है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी प्रपत्र नहीं पहुंचे हैं, उन्हें तुरंत उपलब्ध कराया जाए। सभी जिलों में जिला स्तरीय काल सेंटर में पर्याप्त फोन लाइनें और प्रशिक्षित काल आपरेटर सुनिश्चित करने को कहा, ताकि मतदाताओं की समस्याएं तुरंत सुनी और सुलझाई जा सकें।

वीडियो तैयार कर मीडिया और इंटरनेट मीडिया पर किए जाएं जारी मतदाता जागरूकता के लिए निर्देश दिया कि गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया पर सरल वीडियो तैयार कर मीडिया और इंटरनेट मीडिया पर जारी किए जाएं। इसके साथ ही सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और विकास खंड कार्यालयों में मतदाता हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएं, जहां प्रशिक्षित कर्मचारी मतदाताओं को एसआइआर से जुड़ी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराएं।

उन्होंने कहा कि बीएलओ गणना प्रपत्र भरने में मतदाताओं की मदद करें और भरे हुए प्रपत्र जल्द से जल्द एकत्र कर बीएलओ एप के माध्यम से डिजिटाइज करें। डिजिटाइजेशन में कम प्रगति वाले अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई। सभी जिलों को निर्देशित किया गया कि तय समय सीमा में हर हाल में कार्य पूरा हो।