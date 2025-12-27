Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    छपरा में अंगीठी बनी काल! एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, तीन की हालत गंभीर 

    By RAJIW RANJANEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:57 AM (IST)

    छपरा में ठंड से बचने के लिए जलाई गई अंगीठी से निकले जहरीले धुएं ने एक परिवार के चार सदस्यों की जान ले ली, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से बीमार हैं। मृतकों ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, छपरा। बिहार के छपरा शहर में भगवान बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबिका भवानी कॉलोनी, भारत मिलाप चौक के पास शुक्रवार की देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। ठंड से बचने के लिए घर के अंदर जलाई गई अंगीठी से निकले जहरीले धुएं ने एक ही परिवार के चार लोगों की जान ले ली, जबकि तीन अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों में एक वृद्ध महिला और तीन मासूम बच्चे शामिल हैं, जिससे पूरे इलाके में कोहराम मच गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, परिवार के सदस्य रात में ठंड अधिक होने के कारण कमरे के भीतर अंगीठी जलाकर सो गए थे। बंद कमरे में अंगीठी का धुआं फैलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जमा हो गई, जिससे सभी लोग बेहोश हो गए।

    देर रात तक किसी को घटना की भनक नहीं लगी। सुबह जब परिवार के अन्य सदस्यों ने दरवाजा खोला तो कुछ लोग अचेत अवस्था में मिले, जबकि चार की मौत हो चुकी थी।

    इस हादसे में 70 वर्षीय कमलावती देवी, तीन वर्षीय तेजांश, सात माह की अध्या और नौ माह की गुड़िया की दम घुटने से मौत हो गई। मासूम बच्चों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और तत्काल पुलिस तथा एंबुलेंस को सूचना दी गई।

    इलाज के लिए आए थे कुछ सदस्य

    बताया जाता है कि परिवार के कुछ सदस्य इलाज के लिए बनारस से आए थे। हादसे में अंजली, अमीषा, अमित कुमार तथा संजय शर्मा की पत्नी की हालत बिगड़ गई, जिन्हें आनन-फानन में छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार तीन लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी में इलाज कर रही है।

    घटना की सूचना पर भगवान बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर ठंड के मौसम में अंगीठी और बंद कमरे में अलाव जलाने के खतरों को उजागर कर दिया है।

    स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ठंड से बचाव के लिए सुरक्षित उपाय अपनाएं, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

    यह भी पढ़ें- गोपालगंज के थावे मंदिर में चोरी के आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती 

    यह भी पढ़ें- PARAM Rudra: बिहार को मिला पहला सुपर कंप्यूटर, रिसर्च को मिलेगी नई गति; क्या है इसकी खासियत?