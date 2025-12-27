Language
    गोपालगंज के थावे मंदिर में चोरी के आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती 

    By Rajat Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:33 AM (IST)

    गोपालगंज के थावे मंदिर चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 17 दिसंबर को हुई चोरी के दूसरे फरार आरोपी इजमामुल आलम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गि ...और पढ़ें

    गोपालगंज पुलिस के मुठभेड़ में चोरी का आरोपी घायल। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के थावे थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध थावे मंदिर परिसर में 17 दिसंबर को हुई चोरी की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में फरार चल रहे दूसरे आरोपी को पुलिस ने शनिवार की सुबह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई थावे थाना क्षेत्र के जगमलवा गांव के समीप की गई, जहां पुलिस टीम को आरोपी की मौजूदगी की सूचना मिली थी।

    गिरफ्तार आरोपी की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के गोविन्दगंज वार्ड संख्या 12 निवासी इजमामुल आलम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह हाल के दिनों में भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के रानीसागर गांव में रह रहा था। पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे काबू में कर लिया गया।

    उसके पास से चोरी किए गए जेवरात के अवशेष भी बरामद किए गए हैं, जो मंदिर चोरी कांड से जुड़े अहम साक्ष्य माने जा रहे हैं। घायल आरोपी को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया।

    पुलिस की निगरानी में उसका इलाज जारी है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित स्वयं सदर अस्पताल पहुंचे और घायल आरोपी से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान चोरी गए आभूषणों के अवशेष बरामद किए जाने की पुष्टि की गई। पुलिस के अनुसार, इजमामुल आलम यूपी के गाजीपुर जिले के निवासी व पहले से गिरफ्तार आरोपी दीपक राय का शागिर्द बताया जा रहा है।

    एसपी ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है और चोरी की पूरी कड़ी को खंगाला जा रहा है। पुलिस का कहना है कि थावे मंदिर जैसे आस्था के केंद्रों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।