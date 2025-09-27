Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समस्तीपुर पुलिस ने तस्करी रैकेट का किया भंडाफोड़; दो नाबालिग बहनों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया, एक गिरफ्तार

    By Mukesh Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:02 PM (IST)

    समस्तीपुर पुलिस ने गुजरात पुलिस की मदद से शिवाजी नगर थाना क्षेत्र से गायब दो सगी बहनों को मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य बादल कुमार को गिरफ्तार किया जो भागलपुर का रहने वाला है। बादल ने दरभंगा की एक छात्रा को बहला-फुसलाकर बेचने की योजना बनाई थी और उसे गुजरात ले गया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    समस्तीपुर में मानव तस्करी का पर्दाफाश: गुजरात से दो नाबालिग बहनें मुक्त। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। शिवाजी नगर थाना क्षेत्र से गायब दो सगी बहन को पुलिस ने मानव तस्करों के चंगुल से गुजरात पुलिस के सहयोग से दादर एवं नागर हवेली और दमन द्वीव के सिलवारा के नरौला थाना क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गिरोह से जुड़े एक सदस्य को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भागलपुर जिला के सन्हौला थाना के महेशपुर गांव निवासी रामसागर महतो के पुत्र बादल कुमार के रूप में हुई।

    बहला फुसलाकर ले गया गुजरात 

    बताया गया कि दरभंगा जिला के बहेरी थाना क्षेत्र से युवक छात्रा को लेकर भागलपुर पहुंचा। भागलपुर में दो दिन छात्रा को रखा। फिर बहला फुसलाकर बेचने की योजना बनाई और फिर उसे गुजरात लेकर चला गया।

    छात्राओं को यह भी कहा गया कि 30 हजार का महीना तुम लोगों को दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार लड़की स्नैपचैट के द्वारा उक्त युवक के संपर्क में आयी थी।

    17 सितंबर को दर्ज हुआ था मामला

    रोसड़ा एसडीपीओ संजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को शिवाजी नगर थाना पर इसका पर्दाफाश करते हुए बताया कि विगत 13 सितंबर को थाना क्षेत्र के दसौत गांव से 9.30 बजे दो नाबालिग सगी बहन छात्रा स्कूल पढ़ने गयी हुई थी। जो घर वापस नहीं आई।

    पीड़ित मां ने 17 सितंबर को आवेदन देकर अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी। टीम में थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार, अपर थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार, सोहन कुमार महिला सिपाही प्रियंका मदन शामिल रहे।

    यह भी पढ़ें- कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिने मिथिलांचल पहुंचे अमित शाह, कमल खिलाने की रणनीति पर होगी चर्चा

    यह भी पढ़ें- समस्तीपुर की धरती से मिथिलांचल में NDA को जीत का मंत्र देंगे गृहमंत्री, कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश