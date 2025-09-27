समस्तीपुर पुलिस ने तस्करी रैकेट का किया भंडाफोड़; दो नाबालिग बहनों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया, एक गिरफ्तार

समस्तीपुर पुलिस ने गुजरात पुलिस की मदद से शिवाजी नगर थाना क्षेत्र से गायब दो सगी बहनों को मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य बादल कुमार को गिरफ्तार किया जो भागलपुर का रहने वाला है। बादल ने दरभंगा की एक छात्रा को बहला-फुसलाकर बेचने की योजना बनाई थी और उसे गुजरात ले गया था।

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। शिवाजी नगर थाना क्षेत्र से गायब दो सगी बहन को पुलिस ने मानव तस्करों के चंगुल से गुजरात पुलिस के सहयोग से दादर एवं नागर हवेली और दमन द्वीव के सिलवारा के नरौला थाना क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया।

गिरोह से जुड़े एक सदस्य को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भागलपुर जिला के सन्हौला थाना के महेशपुर गांव निवासी रामसागर महतो के पुत्र बादल कुमार के रूप में हुई। बहला फुसलाकर ले गया गुजरात बताया गया कि दरभंगा जिला के बहेरी थाना क्षेत्र से युवक छात्रा को लेकर भागलपुर पहुंचा। भागलपुर में दो दिन छात्रा को रखा। फिर बहला फुसलाकर बेचने की योजना बनाई और फिर उसे गुजरात लेकर चला गया।