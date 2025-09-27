कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिने मिथिलांचल पहुंचे अमित शाह, कमल खिलाने की रणनीति पर होगी चर्चा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को सरायरंजन समस्तीपुर पहुंचे जहाँ उन्होंने मिथिलांचल में भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। वे हेलीकॉप्टर से उतरे और भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें प्रोत्साहित किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और यातायात को कुछ मार्गों पर प्रतिबंधित किया गया।

मुकेश कुमार, समस्तीपुर। सरायरंजन की धरती से मिथिलांचल में कमल का बीज दोबारा प्रस्फुटन का मंत्र कार्यकर्ताओं को देने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। दिन के 11.50 बजे गृह मंत्री अभियंत्रण महाविद्यालय के समीप हाई स्कूल के सामने बने हेलीपैड पर सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से उतरे।

वहां भाजपा नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। हेलीपैड से कारकेड के साथ सभागार तक पहुंचें। 12 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो गई करीब एक घंटे तक के कार्यक्रम में शाह भाजपा भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। लंच के बाद वे पुनः 1.25 बजे हेलीपैड पर वापस लौटेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक महकमा काफी चौकस रहा।

पतैली चौक से सुभाष चौक तक वाहनों का प्रवेश वर्जित गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर मुख्य सड़क पर पतैली चौक से सुभाष चौक आवागमन ठप रहेगा। उस मार्ग में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहा। वाहन चालक इस दौरान वैकल्पिक मार्ग का उपयोग किया। इन दोनों जगहों पर बांस बैरिकेडिंग लगाई गई है। पतैली चौक से पूर्व वैकल्पिक मार्ग अपना कर छोटी-बडी वाहन दलसिंहसराय एवं खजुरी चौक से गुजरी।