समस्तीपुर की धरती से मिथिलांचल में NDA को जीत का मंत्र देंगे गृहमंत्री, कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। सरायरंजन की धरती से शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिथिलांचल में कमल का बीज दुबारे प्रस्फूटन का बीज मंत्र कार्यकर्ताओं को देंगे। दिन के 11.50 बजे गृह मंत्री अभियंत्रण महाविद्यालय के समीप हाई स्कूल के सामने बने हेलीपैड पर सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। वहां भाजपा नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। हेलीपैड से कारकेड के साथ सभागार तक पहुंचेंगे। 12 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। करीब एक घंटे तक कार्यक्रम में अमित शाह भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। लंच के बाद वे पुनः 1.25 बजे हेलीपैड पर वापस लौटेंगे।

कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक महकमे और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी-अपनी तैयारी पूरी कर ली है। शुक्रवार को डीएम रोशन कुशवाहा, एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने कार्यक्रम को लेकर पदाधिकारियों को संबोधित किया। डीएम ने चप्पे-चप्पे पर तैनात होने वाले अधिकारियों से सजगतापूर्वक कर्तव्य निर्वहन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तय समय से सभी अधिकारियों को अपने-अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होना है। किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी अनधिकृत वाहन या व्यक्ति का प्रवेश न हो सके। पतैली चौक से सुभाष चौक तक वाहनों का प्रवेश वर्जित गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर मुख्य सड़क पर पतैली चौक से सुभाष चौक आवागमन ठप रहेगा। उस मार्ग में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। वाहन चालक इस दौरान वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करेंगे। इन दोनों जगहों पर बांस बैरिकेटिंग लगाई गई है।

पतैली चौक से पूर्व वैकल्पिक मार्ग अपना कर छोटी-बडी वाहन दलसिंहसराय एवं खजुरी चौक जा सकेगी। वहीं सुभाष चौक से सरायरंजन की ओर आने वाली वाहन वैकल्पिक मार्ग से जाएगी। विशेष परिस्थिति में मंत्री के लिए सड़क मार्ग की भी व्यवस्था की गई है। पंनसाला चौक से सुभचौक तक पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल तथा दण्डाधिकारी कि प्रतिनियुक्ति की गई है। जगह-जगह ड्राप गेट का निर्माण पतैली चौक, नरघोघी तलाब, सुभाष चौक पर ड्राप गेट का निर्माण किया गया है। यहां पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल और दण्डाधिकारी कि तैनाती रहेगी। इसके अलावा विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस की मुस्तैदी होगी। साथ ही यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए कुछ खास चिह्नित जगहों पर पुलिस टीम को तैनात किया गया है। नगर पंचायत भवन के सामने और इंजीनियरिंग कॉलेज के मुख्य द्वार पर पुलिस टीम की विशेष तैनाती होगी।

भाजपा नेताओं ने लिया जायजा भाजपा के निवर्तमान प्रदेश महामंत्री सह कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के सदस्य जगन्नाथ ठाकुर ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम से जुड़ी एक-एक तैयारियों का वृत लिया। विधान पार्षद डॉ. तरुण कुमार, जिलाध्यक्ष शशिधर झा, कमलकांत राय, किसान नेता प्रो. अमरेंद्र कुमार, एसडीओ दिलीप कुमार, एएसपी संजय पांडे, नजारत उपसमाहर्ता रजनीश कुमार, बीडीओ सुनील कुमार, अंचलाधिकारी निशांत कुमार, थानाध्यक्ष धनंजय कुमार मौजूद रहे। ये प्रमुख नेता बैठक में लेंगे भाग गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, सांसद नित्यानंद राय के अलावा क्षेत्रीय महामंत्री, क्षेत्रीय प्रभारी, क्षेत्रीय सह प्रभारी, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा संयोजक, विधानसभा विस्तारक बैठक में शामिल होंगे।