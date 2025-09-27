बिहार में अतिपिछड़ा वर्ग को लेकर तेज हुई राजनीति, NDA ने राजद और कांग्रेस पर बोला हमला

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राजद के कर्पूरी अतिपिछड़ा सम्मेलन को चुनावी नाटक बताया। उन्होंने कहा कि राजद केवल परिवार के हित में काम करता है। जदयू ने भी राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि अतिपिछड़ा समाज को भ्रमित करने का प्रयास विफल होगा। नीतीश सरकार ने अतिपिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राजद द्वारा आयोजित कर्पूरी अतिपिछड़ा सम्मेलन को 'चुनावी नाटक' बताया है। उन्होंने कहा कि राजद एवं कांग्रेस के लोग किसी भी समाज के हितैषी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इनकी सारी कवायद एक परिवार तक सिमटी हुई है। तेजस्वी यादव जिन आदरणीय कर्पूरी के का नाम पर सम्मेलन कर सुर्खियां बटोरने की जुगत में जुटे हैं। उनके पिता लालू यादव कर्पूरी ठाकुर को उनके जीवनकाल में अपमानित करते रहे।

सिन्हा ने कहा कि अपने 15 साल के शासन में उनके माता-पिता केवल कर्पूरी की विरासत हथियाने के चक्कर में जुटे रहे, लेकिन उनकी शुचिता, ईमानदारी और सामाजिक न्याय की सोच का हर कदम पर गला घोंटने में लगे रहे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्पूरी को वास्तविक सम्मान भी दिया और उनकी सोच को धरातल पर भी उतारा है। हमारी डबल इंजन सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को 'भारत रत्न' से सम्मानित भी किया, उनके विचारों पर चलते हुए पिछड़ा आयोग को संवैधानिक मान्यता भी दी।

एनडीए सरकार के प्रयासों से ही पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के पुरुष-महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। अतिपिछड़ा समाज टस से मस नहीं होने वाला : जदयू जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चाहे कोई भी राजनीतिक हथकंडा अपना लें, अतिपछड़ा समाज के लोग टस से मस नहीं होने वाले।