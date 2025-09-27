Language
    Nawada News: 29 सितंबर से शहर में वाहन की नो एंट्री, आखिर प्रशासन ने क्यों लगाई रोक?

    By MANMOHAN KRISHNA Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:09 PM (IST)

    नवादा में दुर्गा पूजा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष योजना बनाई है। 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक दो और तीन पहिया वाहनों समेत बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। शहर के चारों दिशाओं में ड्रॉप गेट लगाए जाएंगे और वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण किया गया है। नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

    शहर में दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों के परिचालन पर रोक। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, नवादा। नवादा नगर में दुर्गा पूजा पर यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी। नवादा जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं।

    पूजा के दौरान नागरिक सुरक्षित रहें और मेला का आनंद ले सकें, इस उद्देश्य से यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष योजना तैयार की गई है।

    शारदीय नवरात्रि के सप्तमी पूजा (29 सितंबर) से लेकर प्रतिमा विसर्जन (3 अक्टूबर) तक नवादा नगर में दो और तीन पहिया समेत बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगा। वाहन चालकों के लिए यह प्रतिबंध इन चार दिनों में प्रातः आठ बजे से रात्रि दो बजे तक सुनिश्चित किया गया है।

    नवादा नगर के उत्तर में धर्मशिला अस्पताल मोड़, पूर्व में केएलएस कॉलेज (तीन नंबर गुमटी), दक्षिण में मस्तानगंज पेट्रोल पंप और पश्चिम में सद्भावना चौक, गोंदापुर (बाबा का ढाबा), लोहानी बिगहा मोड़ और बुधौल बस स्टैंड पर ड्रॉप गेट लगाकर वाहनों के प्रवेश को रोका जाएगा। हालांकि, बड़े वाहनों के परिचालन को लेकर वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं, जिनसे होकर वाहन चालक गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।

    दुर्गा पूजा और मेला को लेकर भीड़ प्रबंध को बने नियम

    दुर्गा पूजा में पूजा-पंडाल और मेला स्थल पर लगने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नगर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक के साथ वाहन चालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किए गए हैं।

    नवादा नगर से होकर पकरीबरावां और जमुई की ओर जाने वाले वाहनों को अतौआ मोड़ और कादिरगंज होते हुए संचालित कराया जाएगा, जबकि जमुई एवं पकरीबरावां मार्ग से आने वाले वाहनों को बागी बरडीहा मोड़ से बिहार शरीफ और पटना की ओर भेजा जाएगा।

    पूजा एवं प्रतिमा विसर्जन के दौरान मेला प्रबंधन को लेकर नगर के प्रमुख स्थलों पर ड्रॉप गेट और ट्राली लगाई जाएगी। इन स्थलों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे।जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।