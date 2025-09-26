Language
    रालोमो में शामिल हुए शाहाबाद, मिथिला और पाटलिपुत्र के कई नेता; कुशवाहा बोले- चुनाव में मिलेगा फायदा

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 09:40 PM (IST)

    चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा में कई नए नेता शामिल हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि नए सदस्यों के जुड़ने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को फायदा होगा। सदस्यता ग्रहण करने वालों में महिलाएं और मधुबनी जिले के कई नेता शामिल हैं। अन्य नेता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

    शाहाबाद, मिथिला और पाटलिपुत्र क्षेत्र के कई नेता रालोमो में शामिल हुए

    राज्य ब्यूरो, पटना। चुनाव के पहले दलों में नए नेताओं के शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा कार्यालय में आयोजित एक मिलन समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में शाहाबाद, मिथिला और पाटलिपुत्र क्षेत्र के कई नेता पार्टी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कुशवाहा ने कहा कि पार्टी में शामिल हो रहे सभी साथियों का रालोमो परिवार स्वागत करता है।

    उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि नए साथियों के जुड़ने से बिहार के मिथिला, पाटलिपुत्र एवं शाहाबाद क्षेत्र में पार्टी को और अधिक मजबूती मिलेगी एवं जनसेवा के हमारे कार्य को और भी गति देने में नए साथी पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसका सीधा फायदा पार्टी और एनडीए को मिलेगा।

    पार्टी प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा ने बाद में जानकारी दी कि पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वालों में गीता देवी, सीमा देवी, पुतुल देवी, प्रियंका कुमारी सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने सदस्यता ग्रहण की। साथ मधुबनी जिले से अजय कुमार यादव, केशव कुमार झा ने सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर माधव आनंद, मदन चौधरी, फजल इमाम मल्लिक, नितिन भारती, स्मृति कुमुद सहित अन्य नेता उपस्थित रहे।

    इसके अलावा, पटना स्थित पार्टी कैंप कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की उपस्थिति में पार्टी के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी ने गत लोकसभा चुनाव में मधुबनी से प्रत्याशी रहे एवं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंरंजन पाण्डेय को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई।

    इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद एवं अन्य पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी कार्यकुशलता, कर्मठता और संघर्षशीलता को देखते हुए उन्होंने पार्टी के प्रदेश महासचिव पद पर मनोनीत किया।

    पार्टी को विश्वास है कि वे इस दायित्व की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखते हुए संगठन के प्रति निष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

