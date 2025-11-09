Language
    Tejashwi Yadav Birthday: तेजस्वी की जन्मतिथि आज, 36 पौंड का कटेगा केक; RJD कार्यालय में बांटे जाएंगे कॉपी-कलम

    By Arun Ashesh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    आज तेजस्वी यादव का 37वां जन्मदिन है, जिसे RJD कार्यालय में धूमधाम से मनाया जा रहा है। 36 पौंड का केक काटा जाएगा और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर छात्रों को कॉपी और कलम भी बांटे जाएंगे। तेजस्वी यादव के जन्मदिन को विशेष बनाने के लिए कई आयोजन किए जा रहे हैं।

    तेजस्वी की जन्मतिथि पर आज राजद कार्यालय में कॉपी-कलम बंटेंगे। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नौ नवंबर को अपने जीवन के 37वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। इस अवसर पर राजद के प्रदेश कार्यालय में रविवार को समारोह का आयोजन किया जाएगा।

    पार्टी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजद कार्यालय को सजाया गया है। 36 पौंड का केक काटा जाएगा। गरीब बच्चों के बीच कापी एवं कलम का वितरण किया जाएगा।

    राजधानी पटना में कई जगहों पर लगे पोस्टर

    चुनाव प्रचार में व्यस्तता के कारण तेजस्वी संभवत: समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन, राजद के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। दूसरी तरफ जन्मतिथि की पूर्व संध्या पर शनिवार को राजधानी पटना में कई जगहों पर पोस्टर लगा कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की प्रतीकात्मक कुर्सी दी गई है।

    राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार, सुरजन स्वराज, गणेश यादव एवं मनोज यादव की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं। अरुण कुमार ने कहा कि राज्य की जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना चुकी है। 14 नवंबर को केवल औपचारिक घोषणा बाकी है।

