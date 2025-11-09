Tejashwi Yadav Birthday: तेजस्वी की जन्मतिथि आज, 36 पौंड का कटेगा केक; RJD कार्यालय में बांटे जाएंगे कॉपी-कलम

राज्य ब्यूरो, पटना। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नौ नवंबर को अपने जीवन के 37वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। इस अवसर पर राजद के प्रदेश कार्यालय में रविवार को समारोह का आयोजन किया जाएगा।

पार्टी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजद कार्यालय को सजाया गया है। 36 पौंड का केक काटा जाएगा। गरीब बच्चों के बीच कापी एवं कलम का वितरण किया जाएगा।

राजधानी पटना में कई जगहों पर लगे पोस्टर

चुनाव प्रचार में व्यस्तता के कारण तेजस्वी संभवत: समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन, राजद के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। दूसरी तरफ जन्मतिथि की पूर्व संध्या पर शनिवार को राजधानी पटना में कई जगहों पर पोस्टर लगा कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की प्रतीकात्मक कुर्सी दी गई है।