'संगे शंखनाद होई...', पटना एयरपोर्ट पर फिर एक साथ दिखे तेज प्रताप और रवि किशन; सियासी हलचल तेज

एजेंसी, पटना। बिहार के चुनावी घमासान के बीच शनिवार को एक बार फिर पटना एयरपोर्ट पर जेजेडी चीफ तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन की मुलाकात हुई। दोनों नेता मीडिया से दूर धीमी आवाज में बात करते देखे गए।

हालांकि, इस मुलाकात पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि संयोग से हम कल भी मिले थे और आज फिर मिले। इससे पहले दोनों की हवाई अड्डे पर भी मुलाकात हुई थी, जिससे यह चर्चा तेज हो गई थी कि क्या तेज प्रताप भाजपा में शामिल हो सकते हैं।

हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत के दौरान रवि किशन ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में ऐसा जनादेश आना चाहिए कि विपक्षी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाए।

भाजपा सांसद ने कहा कि पहले चरण के बाद माहौल साफ है और गति एनडीए के पक्ष में है। रवि किशन ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें तब भी धमकियां मिलती हैं, जब विपक्ष सत्ता में नहीं होता। उन्होंने कहा कि विपक्ष हताश है और उसने बिहार को बर्बाद कर दिया है।