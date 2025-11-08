Language
    'संगे शंखनाद होई...', पटना एयरपोर्ट पर फिर एक साथ दिखे तेज प्रताप और रवि किशन; सियासी हलचल तेज

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:50 PM (IST)

    पटना एयरपोर्ट पर राजद नेता तेज प्रताप यादव और भाजपा सांसद रवि किशन की मुलाकात से बिहार की राजनीति में हलचल है। तेज प्रताप ने इसे संयोग बताया, जबकि रवि किशन ने महागठबंधन पर हमला बोला। रवि किशन ने तेज प्रताप को भगवान शिव का भक्त बताया और कहा कि भाजपा के दरवाजे उनके लिए खुले हैं।

    पटना एयरपोर्ट पर फिर मिले तेज प्रताप और रवि किशन। (फोटो- इंटरनेट)

    एजेंसी, पटना। बिहार के चुनावी घमासान के बीच शनिवार को एक बार फिर पटना एयरपोर्ट पर जेजेडी चीफ तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन की मुलाकात हुई। दोनों नेता मीडिया से दूर धीमी आवाज में बात करते देखे गए।

    हालांकि, इस मुलाकात पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि संयोग से हम कल भी मिले थे और आज फिर मिले। इससे पहले दोनों की हवाई अड्डे पर भी मुलाकात हुई थी, जिससे यह चर्चा तेज हो गई थी कि क्या तेज प्रताप भाजपा में शामिल हो सकते हैं।

    हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत के दौरान रवि किशन ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में ऐसा जनादेश आना चाहिए कि विपक्षी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाए।

    भाजपा सांसद ने कहा कि पहले चरण के बाद माहौल साफ है और गति एनडीए के पक्ष में है। रवि किशन ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें तब भी धमकियां मिलती हैं, जब विपक्ष सत्ता में नहीं होता। उन्होंने कहा कि विपक्ष हताश है और उसने बिहार को बर्बाद कर दिया है।

    वहीं, इस मुलाकात पर रवि किशन ने कहा कि एके कहल जाला महादेव क जोड़ा, संगे शंखनाद होई। भले ही ये आम मुलाकात हो, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल मच गई है।

    इससे पहले शुक्रवार को तेज प्रताप ने संवाददाताओं से कहा था कि वह बिहार का विकास करने वाले का समर्थन करेंगे, जबकि रवि किशन ने कहा कि भाजपा के दरवाजे भगवान शिव के भक्तों के लिए हमेशा खुले हैं।

    रवि किशन ने कहा कि तेज प्रताप एक नेक दिल इंसान और भगवान शिव के भक्त हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या बिहार में मतदान समाप्त होने के बाद एक अलग तस्वीर सामने आ सकती है, तेज प्रताप ने दोहराया कि हम बेरोजगारी दूर करने वाले और रोजगार देने वाले का समर्थन करेंगे। हम दोनों तिलक लगाते हैं, तो हम एक-दूसरे की प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे?

    कुल मिलाकर तेज प्रताप और रवि किशन की ये मुलाकातें बिहार की राजनीति में गरमाहट लाने का काम कर रही हैं।

