    बिहार चुनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, तेज प्रताप को मिली Y प्लस सिक्योरिटी

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 10:57 PM (IST)

    बिहार चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने तेज प्रताप यादव को वाई प्लस सुरक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सुरक्षा खतरे की आशंका के चलते यह फैसला लिया गया है। तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं।

    तेज प्रताप को मिली वाई प्लस सिक्योरिटी। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्रालय ने उन्हें वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्देश दिया है।

    इस श्रेणी में कमांडो और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के साथ 11 जवान होते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में तेज प्रताप की सुरक्षा संबंधित रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है।

    तेज प्रताप ने परिवार और पुरानी पार्टी राजद से निकाले जाने के बाद जनशक्ति दल का गठन किया है। इस बार वह खुद भी अपनी नई पार्टी से महुआ में प्रत्याशी हैं।

    दरअसल, बिहार में अपराध और चुनाव के बीच बढ़ते सियासी तनाव के बीच तेज प्रताप यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की अपील की थी।

    अपनी सुरक्षा को लेकर जताई थी चिंता

    हाल ही में मोकामा में दुलार चंद यादव हत्या के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाएं हमें डरा रही हैं।

    उन्होंने कहा था केंद्र और राज्य प्रशासन को उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए ताकि वो बिना डरे चुनाव प्रचार कर सकें।

    क्या है Y-Plus कैटेगरी की सुरक्षा?

    बता दें कि वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा में आर्म्ड पुलिस के 11 कमांडो तैनात किए जाते हैं, जिसमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान वीआईपी की सुरक्षा के लिए उनके घर और आसपास रहते हैं। साथ ही 6 पीएसओ तीन शिफ्ट में सुरक्षा में तैनात रहते हैं।