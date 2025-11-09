Language
    कैमूर की चारों सीटों पर आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर, 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट

    By Prince Shubham Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    कैमूर जिले की चारों विधानसभा सीटों पर आज शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। मतदाताओं में भी मतदान को लेकर काफी उत्साह है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं।

    आज शाम पांच बजे थम जाएगा प्रचार का शोर। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले की चारों विस सीट भभुआ, रामगढ़, चैनपुर व मोहनियां में दूसरे चरण में 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रचार का समय रविवार को शाम पांच बजे तक है।

    इसके बाद प्रचार का शोर थम जाएगा। जबकि सोमवार को सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों को सुरक्षा बलों के साथ ईवीएम देकर भेजा जाएगा। इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है।

    जिले के दोनों अनुमंडल क्षेत्र में डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, जिसमें भभुआ में एसवीपी कालेज व मोहनियां में एमपी कालेज को डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। बता दें कि जिले में मतदान के लिए 1484 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

    इसमें 203 रामगढ़ में, 346 मोहनियां अजा में, 354 भभुआ विस क्षेत्र में व 430 चैनपुर विस क्षेत्र में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले के चारों विस क्षेत्र में कुल 1172342 मतदाता मतदान करेंगे। इसमें 3009 सर्विस वोटर भी शामिल हैं।

    जिले के चारों विस क्षेत्रों में कुल 619901 पुरुष, 549425 महिला व सात थर्ड जेंडर मतदाता हैं। जिले के चारों विस क्षेत्र में कुल 48 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसमें सबसे अधिक प्रत्याशी चैनपुर विस क्षेत्र में 22 हैं, जबकि भभुआ में आठ, मोहनियां में 12 व रामगढ़ विस क्षेत्र में छह प्रत्याशी हैं।

    सभी सीटों पर मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया है। क्रिटिकल व भेद्यता वाले मतदान केंद्रों पर प्रशासन की विशेष नजर है।

    मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों व सुरक्षा बलों को भेजने व मतदान संपन्न होने के बाद वापस बाजार समिति मोहनियां तक लौटने के लिए 1454 वाहनों की व्यवस्था की गई है।

    जिले के भभुआ, मोहनियां व रामगढ़ विस में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा। जबकि चैनपुर विस क्षेत्र में सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा।