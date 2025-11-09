'बिहार में रोजगार और नौकरी के लिए बनाएं महागठबंधन की युवा सरकार', खेसारी लाल ने जनता से की अपील

जागरण संवाददाता, मोतिहारी। भोजपुरी कलाकार सह राजद नेता खेसारी लाल यादव ने शनिवार को मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के नेहरू स्टेडियम में राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के पक्ष में चुनाव सभा को संबोधित किया। दस हजार से जिंदगी थोड़े कट जाएगी। जिसके-जिसके खाता में दस हजार आया है रख लिजिए और नियमित रोजगार व नौकरी के लिए युवा सरकार के लिए लालटेन को वोट दिजिए। एनडीए के नेता हर सभा में जंगलराज की बात करते है, उन्हें ऐसा लगता है कि अभी मंगलराज चल रहा है। खेसारी ने लोगों से कहा कि 20 वर्ष नीतीश चाचा को मौका दिया है तो पांच साल भतीजा को भी दिजिए, अगर काम चाचा से बेहतर नहीं हुआ तो बदल दिजिएगा यह तो आपके हाथ में है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सभा शुरू होने के करीब दस मिनट बाद पहुंचे राजद प्रत्याशी के साथ उन्होंने जनता का अभिवादन किया। अध्यक्षता कार्यकारी जिलाध्यक्ष सुरेश सहनी व संचालन राजू बैठा ने किया। चिरैया: जगन्नाथ साह उच्च विद्यालय के मैदान में कलाकार सह राजद नेता खेसारी लाल यादव ने राजद प्रत्याशी पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहा कि बिहार की तस्वीर बदलने के लिए शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार बदलनी जरूरी है। बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजी-रोजगार मिले इसके लिए वोट करना है। कहा कि मंदिर-मस्जिद की राजनीति से बिहार का भविष्य नहीं बदलेगा। उन्होंने भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि मेरी तो एक ही बीबी है किसी को चार-चार।

फेनहारा: मधुबन विधानसभा से महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में शनिवार को कलाकार सह राजद नेता खेसारी लाल यादव ने आदर्श मध्य विद्यालय के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहा कि बिहार में बदलाव की हवा चल रही है।