'बिहार में रोजगार और नौकरी के लिए बनाएं महागठबंधन की युवा सरकार', खेसारी लाल ने जनता से की अपील
बिहार में एक रैली में खेसारी लाल यादव ने जनता से महागठबंधन की युवा सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार में रोजगार एक बड़ी समस्या है, और महागठबंधन की सरकार ही इसे हल कर सकती है। उन्होंने युवाओं से एकजुट होकर महागठबंधन का समर्थन करने का आह्वान किया ताकि राज्य में विकास हो सके।
जागरण संवाददाता, मोतिहारी। भोजपुरी कलाकार सह राजद नेता खेसारी लाल यादव ने शनिवार को मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के नेहरू स्टेडियम में राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के पक्ष में चुनाव सभा को संबोधित किया।
दस हजार से जिंदगी थोड़े कट जाएगी। जिसके-जिसके खाता में दस हजार आया है रख लिजिए और नियमित रोजगार व नौकरी के लिए युवा सरकार के लिए लालटेन को वोट दिजिए।
एनडीए के नेता हर सभा में जंगलराज की बात करते है, उन्हें ऐसा लगता है कि अभी मंगलराज चल रहा है। खेसारी ने लोगों से कहा कि 20 वर्ष नीतीश चाचा को मौका दिया है तो पांच साल भतीजा को भी दिजिए, अगर काम चाचा से बेहतर नहीं हुआ तो बदल दिजिएगा यह तो आपके हाथ में है।
सभा शुरू होने के करीब दस मिनट बाद पहुंचे राजद प्रत्याशी के साथ उन्होंने जनता का अभिवादन किया। अध्यक्षता कार्यकारी जिलाध्यक्ष सुरेश सहनी व संचालन राजू बैठा ने किया।
चिरैया: जगन्नाथ साह उच्च विद्यालय के मैदान में कलाकार सह राजद नेता खेसारी लाल यादव ने राजद प्रत्याशी पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहा कि बिहार की तस्वीर बदलने के लिए शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता है।
इसके लिए सरकार बदलनी जरूरी है। बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजी-रोजगार मिले इसके लिए वोट करना है। कहा कि मंदिर-मस्जिद की राजनीति से बिहार का भविष्य नहीं बदलेगा। उन्होंने भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि मेरी तो एक ही बीबी है किसी को चार-चार।
फेनहारा: मधुबन विधानसभा से महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में शनिवार को कलाकार सह राजद नेता खेसारी लाल यादव ने आदर्श मध्य विद्यालय के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहा कि बिहार में बदलाव की हवा चल रही है।
इसबार सूबे के युवाओं ने बिहार में बदलाव के साथ युवा सरकार के लिए कमर कस लिया है। 20 साल के नीतीश सरकार में एक भी उद्योग नहीं लगा, जिससे लोगों को रोजी-रोजगार मिल सके। विकास का राग अलापने वाली नीतीश सरकार रोजगार व नौकरी की मांग करने वाले युवाओं व नौजवानों पर लाठियां चलवाने का काम करती रही है।
