ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। RJD सुप्रीमो के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्‍वी यादव चर्चा में हैं। यूरोप टूर पर गए तेजस्‍वी यादव को भाजपा ने लापता बता दिया है। इधर तेज प्रताप यादव अपने स्‍वैग के कारण सुर्खियां बटोर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महंगी स्‍पोर्ट्स बाइक पर पटना की सड़कों पर फर्राटा भरते उनका एक वीडियो सामने आया है। इसमें वे हरे रंग की बाइक पर किसी राइडर की तरह दिख रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा-मुंबई घूमकर आइए तेज प्रताप का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे वीआइपी प्रमुख मुकेश सहनी की नसीहत को नकारते सुनाई दे रहे हैं। यह वीडियो पटना के ही किसी जन्‍मदिन समारोह का है।