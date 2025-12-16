यूरोप टूर के बीच से तेजस्वी यादव का राज्य सरकार पर तीखा हमला; नेता प्रतिपक्ष ने NDA के 20 वर्षों के शासनकाल पर उठाए सवाल
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में पांच बच्चों संग पिता के फांसी लगाने की घटना पर गहरा दुख जताया है।
इसके बहाने उन्होंने राज्य सरकार पर हमला किया है। सोशल मीडिया एक्स के अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा है- मुजफ्फरपुर में अत्यंत गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, सूदखोरी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता से तंग आकर एक संपूर्ण परिवार ने आत्महत्या कर ली।
राजद का प्रतिनिधिमंडल जाएगा मुजफ्फरपुर
तेजस्वी ने आगे लिखा है-क्या ऐसी दर्दनाक घटनाओं का कारण 20 वर्षों की NDA सरकार की गरीब एवं जनविरोधी नीतियां नहीं हैं? RJD का शीर्ष प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिजनों से मिलेगा।
विधानसभा सत्र के दौरान अचानक विदेश यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव का यह पोस्ट 2 दिसंबर को किए गए पोस्ट के 14 दिनों बाद आया है। दो दिसंबर को उन्होंने प्रेम कुमार के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद सदन को संबोधित करने का वीडियो पोस्ट किया था।
तेजस्वी यादव पत्नी और बच्चों के साथ यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं। सत्र के बीच में अचानक उनकी अनुपस्थिति पर सत्ता पक्ष ने उनपर जमकर हमला बोला था।
भाई वीरेंद्र बनाए गए सभापति
उनकी अनुपस्थिति को लेकर नेताओं ने उन्हें गैर जिम्मेदार बताया। उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने तक की मांग कर डाली। इस बीच राजद विधायक भाई वीरेंद्र को विधानसभा की समिति का सभापति बनाया गया है।
समझा जाता है कि क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के बाद ही तेजस्वी यादव की बिहार वापसी होगी। हालांकि जिस तरह उन्होंने पोस्ट किया है, इससे स्पष्ट है कि बिहार पर उनकी पैनी नजर है।
यहां के हालात पर वे लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के एक्स पर जरूर लगातार पोस्ट का सिलसिला जारी है। राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार पर हमला बोला जा रहा है।
