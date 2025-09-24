राहुल गांधी की आज पटना में महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक, सीट शेयरिंग पर हो सकता है एलान
कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद राहुल गांधी ने महागठबंधन नेताओं संग बैठक की जिसमें सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। महागठबंधन को एकजुट दिखाना कांग्रेस के लिए जरूरी है। बैठक में सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर बात हुई। राहुल गांधी ने विपक्षी एकता पर जोर दिया। इस बैठक से महागठबंधन की दिशा तय हुई।
राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के बाद बुधवार की देर शाम राहुल गांधी महागठबंधन के नेताओं के साथ होटल चाणक्य में बैठक करेंगे। इस बैठक में सीट बंटवारे समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होने की संभावना है।
इसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के अन्य नेता संयुक्त प्रेस वार्ता भी करेंगे।
बैठक से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया, इसमें उन्होंने लिखा, विस्तारित कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक आज सुबह पटना में होगी। मार्च 1940 के मध्य में हुए रामगढ़ अधिवेशन में ही कांग्रेस कार्यसमिति ने अपना ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया था।
इसी प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक संविधान सभा के गठन और स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करने तथा अपनाने के प्रति औपचारिक रूप से प्रतिबद्धता जताई थी।
इसके बाद की कहानी इतिहास है -जिसमें उस संगठन का मुखर विरोध भी शामिल है, जो अब अपनी शताब्दी मना रहा है और 26 जनवरी 1950 से लागू हुए उस संविधान का कट्टर विरोधी रहा है।
विस्तारित कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक आज सुबह पटना में होगी।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 24, 2025
pic.twitter.com/QLn8TTrA1u
मार्च 1940 की पटना बैठक के समय एक पतली-सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था “Constituent Assembly and Our Demand”। इसे जय गोपाल नारंग ने लिखा था और इसमें एक प्रस्तावना भी शामिल थी।
यह प्रस्तावना उस व्यक्ति ने लिखी थी, जो लगभग एक दशक तक संविधान सभा के विचार का सबसे प्रबल समर्थक रहे- पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह रही पंडित नेहरू द्वारा लिखी गई वह प्रस्तावना।
