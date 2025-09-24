Railway News: धनबाद होकर महाराष्ट्र के इतवारी से जयनगर को चलेगी स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद होकर महाराष्ट्र के इतवारी स्टेशन से उत्तर बिहार के जयनगर तक स्पेशल ट्रेन चलेगी। इतवारी से 16 तथा जयनगर से 18 अक्टूबर से साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की सेवा बहाल होगी।

इतवारी से चलने वाली ट्रेन गोंदिया, डोंगरगढ़, रजनंदगांव, दुर्ग, रायपुर, भाटपारा, बिलासपुर, चांपा, रायगढ़, झारसुगड़ा, राउरकेला, हटिया, रांची, मूरी, बोकारो, चंद्रपुरा, धनबाद, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, जमुई, किउल, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी होकर जयनगर तक जाएगी।

इस ट्रेन में स्लीपर के 10, थर्ड एसी के दो, सेकंड एसी का एक एवं साधारण श्रेणी के पांच कोच जोड़े जाएंगे। दिवाली से छठ तक चलने वाली स्पेशल ट्रेन से महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ से वापसी के साथ-साथ उत्तर बिहार पहुंचने की आसान होगी।