Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Railway News: धनबाद होकर महाराष्ट्र के इतवारी से जयनगर को चलेगी स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत

    By Tapas Banerjee Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:00 AM (IST)

    धनबाद से जयनगर के लिए इतवारी स्पेशल ट्रेन 16 अक्टूबर से शुरू होगी। यह ट्रेन हर गुरुवार को इतवारी से चलेगी और जयनगर से हर शनिवार को। ट्रेन में स्लीपर एसी और साधारण श्रेणी के कोच होंगे। दिवाली और छठ में यात्रियों को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से बिहार आने में आसानी होगी। ट्रेन बोकारो चंद्रपुरा और धनबाद में भी रुकेगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    धनबाद होकर महाराष्ट्र के इतवारी से जयनगर को चलेगी स्पेशल ट्रेन। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद होकर महाराष्ट्र के इतवारी स्टेशन से उत्तर बिहार के जयनगर तक स्पेशल ट्रेन चलेगी। इतवारी से 16 तथा जयनगर से 18 अक्टूबर से साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की सेवा बहाल होगी।

    इतवारी से चलने वाली ट्रेन गोंदिया, डोंगरगढ़, रजनंदगांव, दुर्ग, रायपुर, भाटपारा, बिलासपुर, चांपा, रायगढ़, झारसुगड़ा, राउरकेला, हटिया, रांची, मूरी, बोकारो, चंद्रपुरा, धनबाद, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, जमुई, किउल, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी होकर जयनगर तक जाएगी।

    इस ट्रेन में स्लीपर के 10, थर्ड एसी के दो, सेकंड एसी का एक एवं साधारण श्रेणी के पांच कोच जोड़े जाएंगे। दिवाली से छठ तक चलने वाली स्पेशल ट्रेन से महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ से वापसी के साथ-साथ उत्तर बिहार पहुंचने की आसान होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    • 08869 इतवारी-जयनगर स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को 16 अक्टूबर से छह नवंबर तक चलेगी। इतवारी से दिन में 11:00 बजे रवाना होगी। अगले दिन सुबह 6:40 पर बोकारो, 7:28 पर चंद्रपुरा एवं 9:50 पर धनबाद आगमन होगा। जसीडीह, दरभंगा व मधुबनी होकर रात 10:30 पर जयनगर पहुंचेगी।
    • 08870 जयनगर-इतवारी स्पेशल ट्रेन 18 अक्टूबर से आठ नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। जयनगर से देर रात 12:30 पर खुल कर अगले दिन दोपहर 3:00 बजे धनबाद, शाम 4:30 पर चंद्रपुरा, शाम 5:10 पर बोकारो होकर अगले दिन दोपहर एक बजे इतवारी पहुंचेगी।