    बिहार वासियों के लिए अगले 48 घंटे भारी, पटना समेत 18 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट

    By prabhat ranjan Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:25 AM (IST)

    पटना सहित कई राज्यों में मौसम बदला है जिससे दशहरा पर बारिश का डर है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण बिहार में भी असर दिख रहा है। मौसम विभाग ने 28 सितंबर तक बारिश की संभावना जताई है और कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मंगलवार को पटना में तेज बारिश से जलजमाव हुआ।

    पटना सहित 18 जिलों में वर्षा के आसार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित कई राज्यों में मौसम ने करवट बदला है। नवरात्र के दिनों में लोग उत्सव में डूबे नजर आ रहे हैं। ऐसे में मौसम में बदलाव के कारण लोगों को दशहरा के मौके पर वर्षा का भय सता रहा है।

    बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में सोमवार से भारी वर्षा हो रही है। इसका प्रभाव प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 28 सितंबर तक राजधानी में मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा की संभावना जताई है।

    बुधवार को पटना सहित 18 जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ वर्षा के आसार है। जबकि, सात जिलों के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

    तीन से चार दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। राजधानी में मंगलवार को तेज धूप के बाद अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। दिन में ही शाम जैसा नजारा बना रहा। दोपहर 12 बजे अचानक तेज वर्षा का सिलसिला तीन घंटे तक जारी रहा।

    इसके कारण शहर के अशोक राजपथ, बोरिंग रोड, ककंड़बाग समेत अन्य जगहों के गली-मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति बनी रही। राजीव नगर की गलियों में दो से तीन फीट तक पानी भरा रहा।

    राजधानी के अलग-अलग इलाकों में 21.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस एवं वाल्मीकि नगर में 36.2 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बीते 24 घंटों के दौरान सुपौल के भयटियाही में 68.0 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई।

    प्रमुख शहरों में वर्षा की स्थिति

      किशनगंज के दिघलबैंक में 55.4 मिमी, नवादा में 45.6 मिमी, सुपौल के पिपरा में 30.4 मिमी, मधुबनी के झंझारपुर में 30.4 मिमी, पूर्णिया में 26.5 मिमी, कटिहार के मानसी में 21.8 मिमी , मधुबनी के जयनगर में 18.7 मिमी।

    बांका के कटोरिया में 18.2 मिमी, कटिहार के बरसोई में 16.4 मिमी, लखीसराय के चानन में 16.2 मिमी, नवादा के वारसलीगंज में 16.2 मिमी, नालंदा के बिहारशरीफ में 16 मिमी, बेगूसराय के मटियानी में 15.2 मिमी, नवादा के गोविंदपुर में 14.4 मिमी, पूर्णिया के रूपौली में 14.2 मिमी एवं कटिहार के कोरहा में 14.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

    प्रमुख शहरों में तापमान की स्थिति 

    शहर अधिकतम तापमान (°C) न्यूनतम तापमान (°C)
    पटना 33.9 28.8
    गयाजी 32.0 26.5
    भागलपुर 33.6 28.0
    मुजफ्फरपुर 33.2 28.5