Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'बिहार को योजना बनाकर उपेक्षित किया', CWC की बैठक में राहुल गांधी का बयान

    By Sunil Raj Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:23 PM (IST)

    पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने बिहार के हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आजादी के बाद से बिहार की जनता के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने राज्य के पिछड़ेपन के लिए सत्ताधारी दलों की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने बिहार में शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में विकास की कमी पर सवाल उठाए।

    prefferd source google
    Hero Image
    CWC बैठक में राहुल गांधी का बड़ा बयान। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने बिहार के हालात को लेकर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से लगातार बिहार की जनता के साथ अन्याय और शोषण हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केंद्र और राज्य में बैठे सत्ताधारियों ने इस राज्य की संभावनाओं को कुचल दिया, जबकि यहां के लोग मेहनतकश और प्रतिभाशाली हैं।

    महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री और कार्य समिति सदस्य यशोमति ठाकुर ने राहुल गांधी के संबोधन के बारे में आश्रम में प्रेस को जानकारी दी।

    यशोमति ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि बिहार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे बुनियादी क्षेत्रों में पिछड़ा क्यों है? इसका जवाब सत्ताधारी दलों की नीतियों में छिपा है। वर्षों से बिहार को योजनाबद्ध तरीके से उपेक्षित किया गया।

    किसान-मजदूर मजबूरी में कर रहे पलायन: राहुल

    उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर मजबूरी में पलायन कर रहे हैं, युवा रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे नेताओं ने केवल अपने परिवार और करीबी लोगों का विकास किया, जबकि गरीब जनता को गरीबी और बेरोजगारी के दलदल में छोड़ दिया।

    कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार में अपार प्राकृतिक और मानवीय संसाधन हैं। यहां की मिट्टी, यहां का श्रम और यहां के लोग देश को नई ऊंचाई तक ले जाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज बिहार को देश के सबसे पिछड़े राज्यों की सूची में खड़ा कर दिया गया है।

    उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस की सरकार आने पर बिहार को उसका अधिकार और न्याय मिलेगा। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ को लेकर केंद्र की नीतियों पर भी सवाल उठाए। साथ कि जाति जनगणना की आवश्यकता पर भी बल दिया।

    यह भी पढ़ें- CWC Meeting Live: राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा- सत्ताधारियों ने किया बिहार का शोषण

    यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ के पूर्व CM का बयान, कहा- नीतीश जी दीर्घायु हों; सियासी ‘सहयोगियों’ की साजिश भी समझें

    यह भी पढ़ें- CWC की बैठक में गरजे मल्लिकार्जुन खरगे, कहा- 8 सालों बाद PM को अपनी गलती का एहसास हुआ

    यह भी पढ़ें- बिहार में CWC मीटिंग के पहले फायर हुए कन्हैया कुमार, केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला