बिहार में CWC मीटिंग के पहले फायर हुए कन्हैया कुमार, केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला

राज्य ब्यूरो, पटना। आजादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक हो रही है। इसमें राहुल गांधी समेत देशभर से कांग्रेस के दिग्गज नेता बिहार पहुंच रहे है। अब तक करीब 132 नेता बिहार पहुंच चुके हैं। मीटिंग से पहले पार्टी नेता और एनएसयूआई इंचार्ज कन्हैया कुमार ने बिहार और केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा वार किया।

उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई एक बार फिर दोहराई और कहा असल मुद्दा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा है। उन्होंने कहा कि जिस सरकार की नींव चोरी हुए वोटों पर टिकी हो, वह बेरोजगारी, महंगाई और पलायन जैसी समस्याओं को कभी दूर नहीं कर सकती।

उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी सरकारें परीक्षा पत्र लीक कराने और गुंडागर्दी को बढ़ावा देने में ही व्यस्त रहती हैं। जब अपराधी शासन चलाते हैं तो उसे सुशासन नहीं कहा जा सकता। उनके मुताबिक, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट चोरी रोकना और युवाओं को रोजगार दिलाना सबसे जरूरी है। कन्हैया कुमार ने सदाकत आश्रम में हो रही सीडब्ल्यूसी बैठक को ले कहा कि यह जगह सिर्फ कांग्रेस का दफ्तर नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की गवाही देने वाला ऐतिहासिक स्थल है।

यही स्थान देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का निवास भी रहा है। उन्होंने हाल में सदाकत आश्रम पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग गांधी के हत्यारे की पूजा करते हैं, उन्होंने इस धरोहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी।