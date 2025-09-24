वैशाली में बर्थडे पार्टी से लौट रहे किशोर को मारी गोली, इलाके में दहशत का माहौल

वैशाली में एक किशोर मनीष कुमार को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। मनीष अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहा था तभी बेनीपुरी रेलवे ढाला के पास यह घटना हुई। घायल किशोर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। वैशाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बेनीपुरी रेलवे ढाला के निकट दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट कर अपने घर जा रहे एक किशोर को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार कर घायल कर दिया। गोली मारने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गया। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए। घटना की जानकारी घायल के परिवार वालों एवं वैशाली थाने की पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही घायल के परिवार वाले एवं वैशाली थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घायल को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टर ने घायल का इलाज किया। किशोर को दाहिने पैर के जंघा में एक गोली मारी गई है। घायल किशोर वैशाली के चार मुखी मंदिर निवासी रामेश्वर राय के 17 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार बताया गया।

इस संबंध में घायल के बयान पर दो अज्ञात बाइक सवार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घटना के संबंध में बताया गया कि मनीष कुमार मुजफ्फरपुर जिले के सरैया में अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए रिश्तेदार के साथ बाइक से गया था। शामिल होने के बाद वह अपने रिश्तेदार के साथ लौट गया।

उसके रिश्तेदार ने बगल के आरा मशीन के निकट बाइक से उसे छोड़ दिया। वहां से वह पैदल अपने घर मोबाइल देखते हुए जा रहा था। इसी दौरान ग्लैमर बाइक से दो बदमाश आया और उस नाम पूछने लगा। इसी दौरान दोनों के बीच कहां सुनी हुई।

धीरे-धीरे विवाद बड़ा और बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दिया। गोली मारकर मौके से बाइक सवार बदमाश फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। घटना के संबंध में घायल मनीष कुमार ने बताया कि वह अपने जीजा के साथ सरैया में एक दोस्त के जन्मदिन में शामिल होने के लिए गया था। उसके जीजा ने बाइक से आरा मशीन के पास छोड़ दिया। वहां से सिगरेट पीते हुए पैदल अपने घर जा रहा था। इसी दौरान ग्लैमर बाइक से दो युवक आया और नाम पूछने लगा, नाम नहीं बताने पर गाली गलौज करने लगा। इसी बीच अपने कमर से पिस्तौल निकाल और गोली मार दिया।

सूत्रों के मुताबिक पूर्व के विवाद में बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस बदमाशों के भागने की दिशा में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच पड़ताल के बाद आवश्यक कार्रवाई में जुटी है।