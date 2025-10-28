Politics: प्रशांत किशोर अब दो राज्यों के मतदाता, क्या यह संकेत है नई राजनीतिक चाल का?
राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम बंगाल और बिहार दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में दर्ज होने से विवाद उत्पन्न हो गया है। बंगाल में उनका पता तृणमूल कांग्रेस कार्यालय का है, जहाँ उन्होंने 2021 के चुनाव में काम किया था। बिहार में वे अपने पैतृक गांव में पंजीकृत हैं। कानूनी प्रावधानों के अनुसार, एक व्यक्ति एक ही निर्वाचन क्षेत्र में दो बार पंजीकृत नहीं हो सकता। इस मामले ने चुनाव प्रक्रिया और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी से हिस्सा लेने वाले राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम दो राज्यों — बंगाल और बिहार — के वोटर लिस्ट में दर्ज होने का मामला चर्चा में है। बंगाल में उनका पता 121, कलिकट रोड, कोलकाता में दर्ज है, जो भवनिपुर विधानसभा क्षेत्र में त्रिणमूल कांग्रेस कार्यालय का पता है। किशोर ने 2021 बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC के लिए राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया था।
बिहार में किशोर सासाराम संसदीय क्षेत्र के कर्गहार विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत हैं, जो उनके पैतृक गांव कोनार में आता है। उनके वोटिंग स्टेशन के रूप में मध्य विद्यालय, कोनार, रोहतास जिला दर्ज है। उनके एक सहयोगी ने बताया कि किशोर बंगाल के चुनाव के बाद बिहार में मतदाता बने और उन्होंने बंगाल वोटर कार्ड रद्द करने के लिए आवेदन किया है।
कानूनी दृष्टि से, Representation of the People Act, 1950 के सेक्शन 17 और 18 स्पष्ट करते हैं कि कोई व्यक्ति एक ही निर्वाचन क्षेत्र में दो बार पंजीकृत नहीं हो सकता। चुनाव आयोग ने भी ऐसे मामलों को देखते हुए बिहार से स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया शुरू की थी। इसके दौरान लगभग 68.66 लाख मतदाता हटाए गए, जिनमें 7 लाख से अधिक डुप्लीकेट पंजीकरण थे।
स्थानीय त्रिणमूल नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की साली कजरी बनर्जी ने कहा कि किशोर कार्यालय में काम के दौरान रहते थे, लेकिन वोटर पंजीकरण का विवरण स्पष्ट नहीं। इसके अलावा, पिछले लोकसभा चुनाव में भवनिपुर क्षेत्र की सीपीएम शाखा ने किशोर के बंगाल मतदाता होने पर आपत्ति जताई थी।
इस पूरे मामले ने राजनीतिक और कानूनी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि किसी भी उम्मीदवार के दो राज्यों में मतदाता होने की स्थिति चुनाव प्रक्रिया और विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकती है।
